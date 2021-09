Avviso Apple per chi vola e vive in bicicletta! La fotocamera dell’iPhone potrebbe danneggiarsi se Apple trema | Youtube | iPhone | tecnologia | Notizie sulla tecnologia | Notizie sulla tecnologia | Notizie sulla tecnologia | notizie sulla tecnologia malayalam

YouTuber e altri hanno ora aumentato l’uso di action cam su biciclette e auto per sostituire i video in diretta con gli iPhone. Tuttavia, se si verifica una grande quantità di vibrazioni a determinati limiti di frequenza, le prestazioni della fotocamera dell’iPhone si ridurranno. Apple avverte che l’installazione del telefono su motociclette con motori potenti influenzerà le prestazioni del sistema di fotocamere dell’iPhone.

La stabilizzazione ottica dell’immagine è insostenibile

OIS o stabilizzazione ottica dell’immagine è una funzione utilizzata per ridurre le vibrazioni quando si scattano foto e si registrano video con il telefono in mano. Apple afferma che è integrato negli iPhone in modo che possa funzionare senza problemi per molto tempo. Tuttavia, come altri dispositivi consumer con OIS, Apple spiega che l’esposizione prolungata a vibrazioni ad alta ampiezza a determinate frequenze può interrompere permanentemente le prestazioni di questi sistemi, che potrebbero non raggiungere la qualità prevista di video e foto catturati in seguito. Le motociclette con motori ad alta potenza e volume elevato sono un problema ancora più grande. La vibrazione generata da questi motori scorre attraverso il telaio della bici e raggiunge la maniglia su cui è fissato il telefono.

Non usare nessun telefono in questo modo

Apple afferma che scooter e scooter vibrano solo a piccole capacità, ma gli iPhone non dovrebbero essere collegati a loro. Apple afferma che il montaggio del telefono su supporti per la riduzione delle vibrazioni può ridurre il rischio di guasto dell’OIS e della messa a fuoco automatica. Ci sono avvertimenti per evitare di collegare l’iPhone a qualsiasi veicolo a due ruote, altrimenti il ​​sistema della fotocamera potrebbe non funzionare correttamente. Allo stesso tempo, avverte Apple, l’OIS e l’autofocus di qualsiasi telefono realizzato da qualsiasi azienda, non solo l’iPhone, potrebbero essere compromessi in tal caso.

Apple afferma che l'iPod touch di quinta generazione è obsoleto

L’iPod Touch di quinta generazione è nell’elenco dei dispositivi Apple più vecchi. Questo è un modello rilasciato nel 2013. L’ultima serie di iPod Touch è la settima generazione. È stato rilasciato nel 2019.

Mostra iPhone 13 dal vivo su Flipkart?

Apple dovrebbe svelare la linea di iPhone premium di quest’anno in occasione di un evento chiamato “California Streaming” il 14 settembre. Di solito viene trasmesso in diretta tramite il sito Web Apple, il canale YouTube e l’app Apple TV. Ma il fatto che Apple abbia iniziato a mostrare una presentazione su Flipkart dall’11 settembre dicendo che l’evento sarà mostrato dal vivo ha suscitato la curiosità di molti. Molti si chiedono se Apple abbia stretto un accordo con Walmart, l’attuale proprietario di Flipkart.

Apple è pronta a costruire la propria auto

Diverse case automobilistiche, tra cui Hyundai, Nissan e Toyota, sono state contattate per costruire l’auto, ma erano riluttanti a farlo per paura di essere inghiottite da un gigante come Apple. Non c’è più bisogno di perdere tempo a negoziare con le aziende, l’azienda ora crede di poter costruire da sola, riferisce IANS. Apple ha recentemente assunto ex ingegneri Mercedes. Esperienza in regia, dinamica, software e project management. L’auto, che può essere chiamata Apple Car, dovrebbe essere lanciata nel 2025-2027.

L’Agenzia Spaziale Russa ha invitato Elon Musk per colloqui

Dmitry Rogosin, capo dell’Agenzia spaziale russa, ha invitato Elon Musk, capo di SpaceX, per colloqui. In un’intervista con la CNN, Rogosin ha elogiato il contributo di Musk al settore spaziale. Ha detto che lo rispetta perché non ha paura delle crisi.





Il nuovo Glass di Facebook è conforme alla legge sulla privacy? – Italia

L’Italia ha messo in dubbio che la legge sulla privacy del vetro intelligente di Ray-Ban Stories, che Facebook ha emesso insieme a Ray-Ban, sia conforme alla legge. L’Italia cerca una spiegazione. Le immagini di persone, compresi i bambini, possono essere copiate a loro insaputa. La domanda è quali precauzioni sono incluse contro questo.

Internet via satellite: Airtel e Hughes Network Systems collaborano

Hughes Network Systems e OneWeb di Bharti Airtel hanno deciso di collaborare per fornire servizi Internet via satellite in India e negli Stati Uniti.

