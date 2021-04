WhatsApp: Nuove modifiche che l’app sta preparando per migliorarne le funzionalità

IlL’app di messaggistica più utilizzata in molti paesi è WhatsApp I funzionari vogliono che continui così. Questo è il motivo per cui lavorano costantemente per integrare nuove funzionalità che possano rendere l’app più attraente per i suoi utenti.

Tra le novità, ne spiccano cinque, che dettagliamo di seguito. WhatsAppOvviamente, ci impegniamo a promuovere la privacy delle comunicazioni e Aumenta la funzionalità della tua versione web. Esaminiamo i punti salienti:

Uno dei vantaggi che il servizio di messaggistica promette è che le chat scompaiono entro 24 ore. Questa opzione può essere attivata volontariamente dagli utenti sia nelle conversazioni individuali che in quelle di gruppo.

Sulla stessa linea del lavoro precedente, WhatsApp Permetterà anche di inviare immagini che scompaiono una volta aperte. Questo è qualcosa che altre app consentono già come Instagram, Anche di proprietà di Il sito di social networking Facebook.

I messaggi vocali possono essere ascoltati a una velocità maggiore, il che fa risparmiare tempo al destinatario. Questo può effettivamente essere fatto in cavo, Uno dei principali concorrenti dell’app ed è stato ampiamente accettato dagli utenti.

L’app di messaggistica dispone già di una versione web. Tuttavia, al momento è necessario che il telefono sia connesso a Internet per poterlo utilizzare. Intenzione della Società di rimuovere questa limitazione. Può anche essere attivato in Quattro dispositivi Diverso.

La sicurezza è una delle priorità principali dell’app. In questo senso, verrà migliorata la crittografia nel cloud e il sistema di copia online. Sarà adeguatamente crittografato e protetto per garantire la migliore protezione.