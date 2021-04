L’ultima mossa della SEC potrebbe influenzare tutte le criptovalute! ›CoinTürk

Matte Greenspan ritiene che la mossa finale della US Securities and Exchange Commission influenzerà tutte le criptovalute.

Matte Greenspan, fondatore di Quantum Economics, ha avvertito che la recente azione della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro la piattaforma di contenuti decentralizzati LBRY potrebbe minacciare il futuro di tutte le criptovalute.

LBRY e SEC

LBRY ha venduto e tratto profitto da milioni di titoli non registrati tramite codici di credito LBRY dal 2016, secondo un reclamo presentato dalla Securities and Exchange Commission il 29 marzo. D’altra parte, Greenspan ha usato il titolo “Non lasciare che la criptovaluta muoia” in una dichiarazione che fa riferimento a questa causa, affermando che se la SEC avrà successo nel caso di cui sopra, avrebbe conseguenze disastrose per tutte le criptovalute.

Greenspan, nella sua dichiarazione in merito, “Se il tribunale va contro LBRY, rivelerà completamente il futuro di tutte le criptovalute, inclusi Bitcoin ed Ethereum”. Usa le sue parole.

Inoltre, Greenspan Regolazione crittograficaAvverte di essere molto indietro nel suo caso e che il caso potrebbe costituire un precedente per la classificazione della “moneta programmabile multiuso” come garanzia.

Sull’argomento, Greenspan, I giudici sono spesso guidati da decisioni passate su questioni simili, quindi prendere una decisione negativa qui potrebbe rendere più facile per loro uccidere qualsiasi progetto che utilizza codici di cifratura. La DeFi è quasi tutto tranne che per token non scambiabili (NFT), contratti intelligenti e possibilmente stablecoin. “ Spiegazione fornita.

L’unico crimine della piattaforma si verifica negli Stati Uniti

Secondo Greenspan, l’unico crimine della piattaforma è di avere origine negli Stati Uniti, e questo è il caso Un approccio retrospettivo all’innovazione lungimirante Conferma. Sebbene ritenga che una vittoria della SEC qui non ostacolerà lo sviluppo delle criptovalute a livello globale, Greenspan afferma che una situazione del genere potrebbe verificarsi negli Stati Uniti.