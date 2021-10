Wanda Icardi crea account sui social con il marito

Nel mezzo dei dibattiti di venerdì sera in occasione del match del Paris Saint-Germain contro l’Angers, dove il suo precedente errore su un difensore angioino non ha impedito al VAR di controllare il rigore decisivo per il Paris, lo sa sabato sera l’attaccante argentino Mauro Icardi turbolento ancora una volta. Sua moglie Wanda, che è anche il suo agente, ha postato intorno alle 21 sulla sua storia di Instagram un messaggio violento su sfondo nero: “Un’altra famiglia distrutta per amore di una puttana” (sic).