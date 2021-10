il tempo oggi [30/03] Ad Atene e Salonicco [pic]

Il tempo di oggi giovedì 30/03/2017 ad Atene, Salonicco e in tutto il paese. Vento da nord dalle 3 alle 5 e di notte nell’Egeo dalle 6 alle 7 Beaufort. Previsioni dettagliate per EMY oggi giovedì 30/03/2017. Atene Meteo: I cieli nuvolosi aumentano temporaneamente con precipitazioni locali. Miglioramento dal pomeriggio. venti: Da nordest 3 a 5 e pomeriggio a est 6 Beaufort, con ulteriori rinforzi notturni. temperatura: Da 10 a 20 gradi Celsius.

Salonicco Meteo: All’inizio è chiaro. Nel pomeriggio si svilupperà qualche nuvola che aumenterà in serata. venti: Da nord 3 a 5 e dalla sera localmente 6 balconi. temperatura: Da 6 a 22 gradi Celsius.

tempo metereologico In Macedonia, Tracia: chiaro all’inizio. Dal pomeriggio si svilupperanno locali nubi e di notte sono probabili piogge locali. venti: Dal nord 3 al 5 e dalla notte localmente 6 Beaufort. temperatura: Da 3 a 22 gradi Celsius.

Meteo nelle Isole Ionie, EPIRO, STEREA occidentale e PELOPONNESO occidentale: Qualche nuvola temporaneamente aumentata con pioggia locale al sud. migliorato di notte. venti: Variabile 3 Beaufort. Nel pomeriggio si dirigeranno a nordovest 4 e a Ionio 5 a 6 Beaufort. temperatura: Da 8 a 21 gradi Celsius. In Epiro, il minimo è di 4-5 punti più basso.

METEO IN TESSAGLIA, STEREA ORIENTALE, EVIA, PELOPONNESO ORIENTALE: Alcune nuvole sono temporaneamente aumentate con piogge locali al sud e in miglioramento nel tardo pomeriggio. venti: Da nordest 3 a 5 e pomeriggio a est 6 Beaufort, con ulteriori rinforzi notturni.

temperatura: Da 6 a 22 gradi Celsius. Al nord è minimo in luoghi da 2 a 3 gradi più bassi.

tempo metereologico IN CICLADI, Creta: Cielo coperto in aumento temporaneo con locali piogge e temporali sparsi. venti: Dalle direzioni nord 4 e 5 e nel pomeriggio localmente 6 terrazzi, con ulteriore potenziamento notturno nelle Cicladi. temperatura: Da 10 a 17 gradi Celsius.

METEO NELLE ISOLE EGEO ORIENTALE, DODECANESO: Al nord qualche nuvola temporanea con possibilità di pioggia locale temporanea in mattinata. Al sud la nuvolosità è temporaneamente aumentata con locali piogge e possibili temporali sparsi. venti: Nel nord-est dalle 4 alle 6 e di notte localmente alle 7 Beaufort. Sud-Est Nordest Da 4 a 6 balconi. temperatura: Da 13 a 20 gradi Celsius. Al nord è inferiore a 2 o 3 gradi.