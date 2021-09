Viene introdotta la nuova versione del budget di Xiaomi TV Stick

Apparentemente, Xiaomi ha deciso di aggiornare uno dei gadget più famosi prodotti dall’azienda: Xiaomi TV Stick. Questa è una chiavetta TV portatile, la cui lunghezza è aumentata a 10 cm dopo l’aggiornamento, le modifiche esterne sono lievi: puoi trovare solo il nuovo logo Xiaomi, al posto del marchio Mi. Sotto tutti gli altri aspetti, è, come prima, una normale “unità flash” che si collega al connettore HDMI su una TV o un proiettore e quindi gli fornisce funzioni “intelligenti”.

Specificare

I principali cambiamenti avvennero all’interno. Quindi il nuovo gadget riceverà il processore S905Y4 di Amlogic, basato su un SoC quad-core. L’architettura del processore è Cortex-A35 e la GPU è Mali-G31 MP2 (850 MHz).

La precedente generazione di prodotti è il quad-core A53. L’A53 e l’A35 hanno prestazioni simili, ma il consumo energetico dell’A35 è inferiore. La dimensione della RAM è ancora un segreto, ma la generazione precedente offriva 1 GB e 2 GB come opzione.

L’interfaccia offre HDMI, USB-C full-size (alimentatore esterno 5V/1A), supporto per Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos e audio DTS-HD. È disponibile il supporto per frame 4K60 a 10 bit AV1/H.265/VP9 P-2/AVS2, velocità Wi-Fi aumentata a 866.7Mbps.

Non è noto ora quando Xiaomi presenterà ai clienti un nuovo prodotto, ma dal momento che il gadget ha iniziato a ottenere la certificazione, ci vuole un mese per essere messo in vendita.

