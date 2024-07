Switch stabilisce il record di longevità per Nintendo

È ufficiale: Switch ha superato l'originale Famicom/NES diventando la console domestica più longeva di Nintendo senza un successore.

Lo Switch è stato lanciato a livello globale il 3 marzo 2017, circa 2.690 giorni fa. Questo supera il precedente record detenuto dalla console Famicom/NES, lanciata 2.686 giorni dopo il 15 luglio 1983 e rimasta invariata fino alla sua sostituzione nel 1990.

Poiché il lancio del successore di Switch non è previsto prima del 1 marzo del prossimo anno, lo Switch potrebbe resistere per quasi 3.000 giorni senza che venga rilasciato nuovo hardware.

Ecco una ripartizione delle lacune tra le console precedenti e quelle successive:

NES/Famicom (luglio 1983): 2.686 giorni

Super NES/Super Famicom (novembre 1990): 2041 giorni

Nintendo 64 (giugno 1996): 1.909 giorni

GameCube (settembre 2001): 1.892 giorni

Wii (novembre 2006): 2191 giorni

Wii U (novembre 2012): 1.566 giorni

Nintendo Switch (marzo 2017): 2.690 giorni

Rispetto al suo hardware portatile, Switch non si avvicinerà al Game Boy originale, che passò 4.352 giorni prima del lancio del suo successore, il Game Boy Advance.

A maggio, Nintendo ha confermato di aver venduto 141,32 milioni di console Switch. Se raggiungesse le vendite previste di 13,5 milioni di unità per l'anno fiscale in corso, potrebbe superare Nintendo DS (154 milioni di unità) e PlayStation 2 (160 milioni di unità) come console più venduta della storia.

