Video concerto all’antico Teatro Delfi con il candidato al Venice Television Award Theodoros Korentzis

Il concerto video-mistagogia per l’Athens Concert Hall con la “Settima sinfonia” di Ludwig van Beethoven, è stato nominato il 6 giugno all’Old Delphi Musical Theatre, Aeterna e Theodoros Korentzis, coreografato da Sasha Waltz Beethoven Dey. Venice TV International (Venice TV Award – VTVA) ogni settembre nella città italiana, due settimane dopo la fine del suo festival del cinema.

Il concerto – una grande sfida tecnica e tecnologica per tutti i partecipanti – è stato trasmesso in diretta dalla televisione di stato tedesca ZDF e dalla televisione franco-tedesca Arte, diretta da Thilo Krause, con produttori e produttori esecutivi Unitel, alla guida della musica classica, e sala da concerto.

Secondo un comunicato della sala concerti, il concerto ha avuto “la risposta televisiva più impressionante di tutte le altre offerte trasmesse lo stesso giorno da 9 diverse città europee, conquistando il primo posto nelle classifiche”. Ha riscosso un enorme successo anche online, sia in Grecia che all’estero: ha ottenuto 30.000 visualizzazioni uniche attraverso il sito web di MMA (aumento di traffico: 300%), visto in TV da 351,00 spettatori in Germania e 485.000 in Francia (aumento di spettatori ARTE: 50 %) mentre le visualizzazioni hanno superato il milione in tutta Europa.”

Fonte: ΑΠΕ – ΜΠΕ