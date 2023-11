Véronique (Amore nella prateria) è irriconoscibile dopo la rottura con Charles: è avvenuto un grande cambiamento fisico

Questo satellite realizzato sulla Luna sarà in grado di alimentare la Terra, ed ecco come

Infatti, niente più occhiali e il suo sguardo timido, Veronique è diventata una nuova donna che sembra civettuola con molto trucco sul viso e capelli radi. I suoi abbonati sono stati felici di scoprirla in questo modo. “Onestamente, ti sta così bene, che cambiamento“,”Notte e giorno“,”Ha acquisito sicurezza, il che le fa molto bene“,”Ottimo, non ti avevo riconosciuto“,”Sei favolosa“,”Wow, che cambiamento!“, gli abbiamo rivolto nei commenti, tra gli altri complimenti.

Quest’anno nella diciottesima stagione di L’amore è nel prato, che si è appena concluso dopo un’avventura durata 12 settimane, gli spettatori hanno potuto seguire la storia d’amore dell’ultimo minuto tra il contadino Charles e la sua fidanzata Veronique. Nonostante gli inizi promettenti, questi due purtroppo non sono più una coppia. In ogni caso, Véronique dimostra che tutto le sta andando bene apparendo regolarmente sul suo account TikTok. A differenza di Maria, l’ex fidanzata di Jean-Paul che va nel backstage dello spettacolo, la bruna preferisce semplicemente postare le sue foto. Negli ultimi due appaiono quasi irriconoscibili.

Veronique è molto gelosa di Charles

Ricordiamo che Veronique e Charles hanno vissuto un’avventura del tutto inaspettata L’amore è nel prato. E per una buona ragione, il rivale è arrivato per primo a conquistare il cuore di Patrice, che è finito con Justin. Charles, dal canto suo, non ha ricevuto alcuna corrispondenza che lo riguardasse e ha accettato l’idea di escluderlo dalle riprese. Ma una serata da Patrice ha cambiato tutto da quando ha incontrato Veronique lì. Tra loro è stato amore a prima vista.

Insomma, Carlo annunciò che tra loro era tutto finito, a causa di una serie di litigi dovuti all’eccessiva gelosia della giovane. “Stavo mandando un messaggio a mio figlio Theo che non si sentiva bene, e ho avuto una crisi di gelosia perché presumibilmente stavo mandando un messaggio alla mia ex moglie. Allora gli ho mostrato che era mio figlio e gli ho detto: “Mio figlio verrà sempre prima di te.”“, ha spiegato l’allevatore a Karen Le Marchand. E poi, a luglio, ci fu un altro scontro che segnò la loro separazione definitiva. “Ho assorbito così tanto che è venuto fuori tutto. E sono rimasto educato Perché pensavo che gli avrei aperto gli occhi” ha detto Charles. Ha aggiunto: “La mattina dopo mi disse: “Me ne vado”. Le valigie erano pronte, tutto“.