Attraverso la Missione Euclide, un astronomo bretone vuole penetrare il lato oscuro dell’universo

L’universo in cui naviga la nostra Terra rimane un grande mistero: il 95% dei suoi componenti va oltre la comprensione umana. È il caso dell'”energia oscura”, che rappresenta il 69%. Questo concetto, che valse un premio Nobel, apparve nel 1998 per dimostrare che l’espansione dell’universo sta accelerando, contrariamente a tutte le aspettative. Quasi un quarto della torta cosmica è costituito da un altro grande mistero: la “materia oscura”, un termine creato quasi un secolo fa. Aiuta a spiegare una stranezza astronomica: le galassie non ruotano così velocemente come previsto… a meno che non siano circondate da un alone di materia oscura.

20 anni alle Hawaii