La stampa 3D aiuterà a colonizzare Marte grazie a Zebro

Ma a quanto pare, non è facile rendere al di fuori del nostro pianeta i bisogni fondamentali di cui ogni essere umano ha bisogno, quindi la creatività è essenziale per la sopravvivenza sul pianeta terra. Come Marte. Il Robot Building Lab è in fase di sviluppo presso la Delft University of Technology nei Paesi Bassi Progetto Se andrà avanti, potrebbe garantire il comfort delle persone sul Pianeta Rosso.

La stampa 3D è di vitale importanza

I robot del marchio Zebro dovrebbero scavare spazi abitativi sotterranei, Utilizzo della stampa 3D Come componente vitale dell’ancoraggio delle pareti. Anche se prima, dobbiamo rispondere a molte delle domande che sono ancora sul tavolo, come ad esempio se gli umani possono sopravvivere in un clima diverso dal nostro o come dovrebbe essere la struttura per consentire la colonizzazione di Marte.

Attualmente, gli umani non possono più viaggiare sulla Luna o su Marte con i razzi, ma il fatto che siano in grado di rimanere in queste aree per un lungo periodo di tempo è qualcosa che si sta tentando. Nel caso di Marte, Nessuno può portare Alti livelli di radiazioni ionizzanti sul pianeta e drastici cambiamenti delle temperature esistenti. Ecco perché i ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando per risolvere questi problemi che, se risolti, permetterebbero la sopravvivenza nelle regioni extraterrestri.

Negli ultimi anni, la Delft University of Technology ha sviluppato robot Zebro, che saranno in grado di scavare tunnel sotto la superficie di Marte. I robot Zebro sono specificamente progettati per soddisfare le significative esigenze ambientali del pianeta. Ad esempio, hanno gambe che consentono loro di muoversi su superfici irregolari come le rocce mentre si muovono. Inoltre, questi bot funzionano anche in un file Indipendente e collaborativo.

Questi robot sono classificati come robot sciame. Ciò significa che possono comunicare tra loro e dividersi i compiti. Ad esempio, un gruppo di robot Zebro scaverà tunnel mentre un altro gruppo li eseguirà Strutture stampate in 3D per rafforzare le mura.

Colonizzare altri pianeti è questione di tempo

Lo spazio in cui le persone vivranno su Marte sarà costruito in questo modo, in modo simile a come le formiche costruiscono formiche. Poiché le variazioni di temperatura nell’area sotterranea sono meno evidenti, lo spazio abitativo sotterraneo può essere adatto per La colonizzazione è possibile.

Secondo alcuni esperti, la colonizzazione del Pianeta Rosso è solo questione di tempo. Henriette Bier, fondatrice e attuale direttrice del Building Robotics Lab, sottolinea che è molto importante utilizzare le risorse che Già disponibile Su Marte. Per realizzare le strutture portanti, i robot Zebro lavoreranno con cemento ottenuto da polvere e rocce dello stesso pianeta.

Il team di progetto riceverà una sovvenzione da Agenzia spaziale europea European per sviluppare il progetto. Oltre a questo progetto verranno inviati altri robot simili a quelli che aiuteranno a costruire un supporto abitabile su Marte: lo Zebro, in missione sulla luna a partire dal 2022.