La scienza può aiutarci a prevedere i terremoti?

In diverse regioni del mondo, come la Valle del Messico, Il terremoti Sono molto comuni e molti sono segnalati – a diverse intensità – durante tutto l’anno. Nonostante quanto sopra, non esiste un modo sicuro per prevedere Terremoto, almeno da un punto di vista scientifico e serio.

Il sismologia – una branca della scienza che include i principi della fisica, della geologia e dell’analisi dei pericoli – ha cercato per molto tempo modi per sapere quando e dove si verificheranno i terremoti, ma per decenni non è stata in grado di trovare un modo per farlo con precisione.

È interessante notare che la forma che aggiunge l’intelligenza artificiale ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni.

Di seguito ti diremo come indirizzare la tecnologia previsione del terremoto.

previsione del terremoto

nel suo libro Aspettati l’imprevedibileLa scienza può prevedere i terremoti? La sismologa Susan E. Hogg elenca i tentativi scientifici e non scientifici per trovare nuovi modi per prevedere i terremoti.

Esistono molti modi per cercare di prevedere questi terremoti, ma non esiste un metodo affidabile.

Finora abbiamo solo allarmi sismici, Ad esempio Sistema di allerta sismica messicano, che avvisa tramite sensori posti in zone sismiche la presenza di un terremoto pochi secondi prima.

Nel migliore dei casi, e a seconda della vicinanza o della distanza con la zona sismica, questi avvisi avvertono fino a due minuti prima che si verifichi un movimento tellurico.

Fino a tempi relativamente recenti, sono stati compiuti progressi nell’uso dell’intelligenza artificiale per prevedere un terremoto.

Terremoti e intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, come pubblicato in natura, un gruppo di sismologi dell’Università di Harvard si dedicò a cercare di “prevedere” i terremoti, motivo per cui usò il apprendimento automatico google d.

L’apprendimento automatico è un metodo di analisi dei dati che automatizza la costruzione di modelli analitici. È una branca dell’intelligenza artificiale, basata sull’idea che i sistemi possono apprendere automaticamente solo da dati e schemi e, in definitiva, prendere decisioni con il minimo intervento umano.

Nonostante i progressi fatti dai sismologi di Harvard, al momento la loro IA può solo “prevedere” le scosse di assestamento, sfruttando i dati emersi dal terremoto iniziale.

Naturalmente, in tutti i casi si trattava di dati relativi a terremoti avvenuti in passato, quindi le loro previsioni riguardano casi in cui è già noto che si verificano scosse di assestamento.

Phoebe DeVries, un sismologo del gruppo di ricercatori di Harvard, ritiene che questo uso di apprendimento automatico Sta appena iniziando a mostrare il suo potenziale:

Abbiamo graffiato una superficie apprendimento automatico Può fare per prevedere le scosse di assestamento”.

Gli scienziati dell’Università di Harvard ritengono che il loro lavoro fornirà un nuovo modo per esplorare come i cambiamenti nell’erosione del suolo, che si verificano durante un forte terremoto, scatenino il potere delle scosse di assestamento. Ritengono inoltre che la loro tecnologia potrebbe aiutare i ricercatori a sviluppare nuovi modi per valutare il rischio di terremoti.

Tecnologia di Harvard

Il sismologi In genere possono prevedere l’entità delle scosse di assestamento, ma trovano difficile prevedere dove si verificheranno questi terremoti.

Fino ad ora, la maggior parte degli scienziati ha utilizzato una tecnica che calcola come un terremoto cambia la pressione nelle rocce vicine e quindi prevede la probabilità che tale cambiamento scateni una scossa di assestamento in un determinato luogo.

Questo metodo può spiegare con successo i modelli di scossa di assestamento di molti grandi terremoti, ma non sempre funziona.

Gli scienziati di Harvard hanno utilizzato i dati di 131.000 Terremoti e loro conseguenze, inclusi alcuni dei più potenti sconvolgimenti nella storia recente del funzionamento delle reti neurali.

La rete neurale dei ricercatori di Harvard ha prodottocella della griglia‘ (chiamato anche celle della griglia), che è un “neurone” sito modificato i cui siti multipli di attivazione individuano una matrice triangolare periodica che copre l’intera superficie disponibile per un ambiente aperto bidimensionale. In questo caso, con una distanza di 5 km intorno a “ogni collisione maggiore”.

Hanno quindi detto alla rete che si era verificato un terremoto e gli hanno fornito dati su come la pressione era cambiata al centro di ogni cella della rete, e gli hanno chiesto di dire loro quanto era probabile che si verificassero una o più scosse di assestamento per cella. ..

Dopo aver analizzato 30.000 di questi eventi, la rete neurale ha previsto le posizioni delle scosse di assestamento in modo più accurato rispetto ai metodi attuali utilizzati dai sismologi.

Si possono davvero prevedere le scosse di assestamento?

Come possiamo vedere, le “previsioni” si riferiscono ad eventi accaduti in passato, e sebbene l’IA si sia dimostrata efficace nell’indicare dove si verificherà una scossa di assestamento, siamo ancora lontani dall’essere in grado di prevedere dove e con quale intensità si verificherà un terremoto, anche una replica dell’origine.

Ecco perché Phoebe DeVries ha detto… scienza quotidiana:

“Siamo ancora lontani dall’essere in grado di prevederlo. Siamo molto lontani dal farlo in tempo reale, ma penso che l’apprendimento automatico abbia un grande potenziale qui”.

Tuttavia, è un primo passo nella ricerca della previsione dei terremoti.