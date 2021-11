Immagini: ecco come il riscaldamento globale sta cambiando il nostro pianeta

Nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) tenutasi dal 31 ottobre al 12 novembre, annunciato Vincitori del concorso Fotografo ambientale dell’anno 2021.

Oltre 7.000 scatti sono stati presentati al concorso da fotografi provenienti da oltre 120 paesi. In tante immagini che mettono in luce i problemi ambientali e le conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro mondo.

Il fotografo spagnolo Antonio Aragon Renuncio è stato il vincitore del primo posto per la sua foto “Children of the Rising Tide”, che mostra un ragazzo che dorme nella sua casa devastata dall’erosione costiera in Ghana. L’immagine richiama l’attenzione sull’innalzamento del livello del mare nei paesi dell’Africa occidentale, costringendo migliaia di persone a fuggire dalle proprie case.

Allo stesso modo, il premio Young Environmental Photographer of the Year è andato ad Aman Ali dell’India per il suo lavoro intitolato “Hell”, che mostra un ragazzo che combatte gli incendi in una foresta vicino alla sua casa a Nuova Delhi.