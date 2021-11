Carmen Salinas: i parenti chiedono il parere di un neurologo esterno a causa delle condizioni critiche dell’attrice | USA Stati Uniti Messico MX CELEBS NNDC | persone

Foto di Carmen Salinas Continua a vivere i suoi momenti più difficili. L’attrice protagonista di innumerevoli soap opera messicane ha avuto un ictus la notte del 10 ottobre mentre era a casa, una situazione delicata che l’ha portata a essere ricoverata nella zona di terapia intensiva di un ospedale nel quartiere di Roma Sur in Messico. città.

Secondo le informazioni fornite dai suoi parenti, la famosa “Carmelita” è ancora in coma, collegata a un respiratore. Le sue condizioni sono critiche con pochi segni di miglioramento, anche se rimane stabile.

Di fronte a questo sviluppo costante, i suoi parenti hanno deciso di cercare neurologi esterni per una seconda valutazione per diagnosticare l’attrice che ricorda come “Maria la del Barrio”.

Gustavo Briones, il nipote dell’attrice messicana, ha detto questa mattina che stanno ancora aspettando che arrivino i medici per dare loro un secondo parere. “Per quanto riguarda l’altro neurologo, ci hanno detto che sta arrivando qualcuno e ora no, un amico ci porta un neurologo militare”, ha commentato davanti ai media locali.

Da parte sua, Jorge Nieto, Judson e amico dell’attrice, ha notato nel programma radiofonico Grupo Fórmula che la salute di Salinas non è stata presentata.Nessun progresso, nessuna battuta d’arrestoHanno anche escluso di fornirgli farmaci.

“È ancora in ventilazione e non ha avuto complicazioni. Ha fatto un piccolo progresso, come muovere un labbro, è molto piccolo ma ottimista“, Egli ha detto.

