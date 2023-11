Queste aurore boreali osservate in Alaska non erano normali

Nei cieli dell’Alaska, i ricercatori hanno recentemente creato l’aurora boreale artificiale, un fenomeno che può essere visto fino a 500 chilometri di distanza. Questo risultato, ottenuto da diverse università statunitensi utilizzando i trasmettitori dell’Osservatorio HAARP, rappresenta un’importante pietra miliare nella ricerca atmosferica e spaziale.

Uno spettacolo di luci creato dalla scienza

L’Alaska è stata testimone di un fenomeno insolito: l’aurora boreale in miniatura che illumina il cielo notturno. Questo spettacolo non era un’opera della natura, ma il risultato di esperimenti scientifici avanzati condotti dall’osservatorio HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program).

HAARP: al centro dell’esperienza

HAARP, un progetto di ricerca ideato per studiare gli strati superiori dell’atmosfera, gioca un ruolo cruciale in questo esperimento. HAARP era dotato di un’imponente rete di 180 antenne fasate, distribuite su un’area di 12-16 ettari e con una potenza massima di 3,6 MW, che ha permesso di creare queste aurore artificiali.

Il processo scientifico dietro questo fenomeno

I ricercatori hanno utilizzato impulsi di onde radio, da 2,8 a 10 megahertz, per iniettare energia nei gas atmosferici, provocando il processo di ionizzazione. Quando gli elettroni si combinano con molecole e atomi, si produce la luminescenza, che può essere vista ad un’altitudine compresa tra 200 e 250 chilometri. Queste aurore artificiali, anche se di dimensioni più ridotte, offrono uno sguardo affascinante su questo complesso fenomeno naturale.

Questi esperimenti non si limitano alla riproduzione dell’aurora boreale. Mirano anche a capire come le onde del plasma influenzano altre onde a frequenza molto bassa, una conoscenza che potrebbe essere utile per la navigazione satellitare, le comunicazioni e persino per prevenire le collisioni spaziali.

Precedenti storici e prospettive future

Questa non è la prima volta che HAARP crea un’aurora artificiale: il primo esperimento è avvenuto nel 2005. Questi sforzi in corso dimostrano l’impegno della comunità scientifica nel svelare i misteri della nostra atmosfera e aprire la strada a nuove straordinarie scoperte nella ricerca spaziale.