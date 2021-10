Vasilakopoulos: Cosa ha risposto sugli scenari per assumere la presidenza di EODY

Il professor Theodoros Vasilakopoulos ha parlato del mini-lockdown a Salonicco, del divieto di musica nei ristoranti e della presidenza di EODY

Tra i nomi che hanno sentito parlare della sua nuova presidenza ?Dopo le dimissioni di Panagiotis Arkoumaneas, fu anche suo re Theodoro Vasilakopoulos. Tuttavia, non ha rivelato di più, lasciando aperto il tema della sua candidatura.

La musica è severamente vietata nell’intrattenimento e nel cibo

il professore Come menzionato da Theodoros Vasilakopoulos, Nella microassicurazione in Salonicco, ma vietata anche la musica nel ristorante.

“Il tema della musica è davvero difficile, perché dipende da come ognuno lo analizza. Se ci sono musicisti in un ristorante che suonano bozuki e tutti sono seduti alle giuste distanze e ascoltano la musica non sarà un problema. Se c’è sono musicisti in un ristorante che suonano bozuki, quindi non c’è problema”, ha detto Theodoros Vasilakopoulos, professore di pneumologia, parlando a MEGA. La musica è stata suonata tutta la notte nel pub e noi eravamo uno sopra l’altro, senza maschere, il rischio di viene trasmesso è alto.”

Hellas Vatopoulos all’aperto: più morti in Grecia che Francia e Italia Vatopoulos all’aperto: più morti in Grecia che Francia e Italia

“Immagino che il motivo del divieto sia che le procedure non vengono seguite e non possono essere completamente controllate. Allo stesso tempo, ci sono luoghi di musica all’esterno, dove i giovani si riuniscono tra le braccia e si divertono fino al mattino. Non è il messaggio giusto per tenere il concerto e d’altra parte il negozio di musica non è aperto “La musica dovrebbe essere bandita completamente”, ha detto delle immagini di intrattenimento e folla al concerto di Giannis Barrios.

Il signor Vasilakopoulos è dell’opinione che questi dovrebbero funzionare solo con la vaccinazione e sotto stretto controllo. Anche oggi le condizioni meteorologiche prevalenti ci permettono di essere nei negozi con spazi all’aperto. “Il rischio di trasmissione del virus attraverso la vaccinazione è stato ridotto al 65%”, ha affermato Vasilakopoulos.

La partecipazione degli studenti alle vaccinazioni è impressionante

“Nelle università, c’è stata una notevole partecipazione degli studenti alla vaccinazione, il che dimostra che l’istruzione è un buon strumento”, ha affermato Vasilakopoulos, aggiungendo che Athena Medicine ha raggiunto il 90% degli studenti vaccinati.

Tutti gli eventi di massa comportano un alto rischio di trasmissione del virus. “Possiamo organizzare raduni in cui avranno luogo solo le vaccinazioni e non ci saranno spettatori”, ha detto dei raduni.

