Il leader separatista catalano Carles Puigdemont è stato arrestato in Italia

L’informazione è stata confermata dall’ufficio del signor Potsdemont

Deputato separatista del Parlamento europeo ed ex presidente della Catalogna Carles Potsdemont, che vive in esilio in Belgio dal 2017, dopo aver tentato di separarsi Catalogna Il suo avvocato ha detto che è stato arrestato giovedì in Italia quell’anno.

“Il presidente Puigdemont è stato arrestato all’arrivo in Sardegna, dove si è recato come membro del Parlamento europeo”, ha detto su Twitter l’avvocato di Gonzalo Pogue, spiegando che il suo arresto è stato effettuato in base a un mandato di arresto europeo emesso il 14 ottobre 2019.

globalismo Decine di migliaia si riuniscono in Francia per Carles Potsdemont Decine di migliaia si riuniscono in Francia per Carles Potsdemont

La notizia è stata confermata dall’ufficio del sig.. Potsdemon. A marzo, il Parlamento europeo ha privato il leader catalano della sua immunità dal 2019. La giustizia spagnola ha accusato il leader catalano di ribellione, sostenendo di aver contribuito a organizzare il referendum sull’indipendenza del 2017 che i tribunali hanno dichiarato illegale.

Secondo il suo ufficio, o Carles Potsdemont Ieri si è recato ad Alghero da Bruxelles per visitare la Fiera Internazionale di Adivolk, per incontrare il Governatore della Sardegna e altri.

“Quando è arrivato all’aeroporto di Alghero è stato fermato dalle guardie di frontiera italiane”, ha detto la stessa fonte, e oggi sarà presentato “davanti a una corte d’appello” che ha “competenza per decidere se rilasciarlo o estradarlo” per Spagna. .

