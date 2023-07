Vacanze: andare alle Cinque Terre in Italia senza aereo

Francia 2

Lunedì 24 luglio la 20 Ore continua la sua serie di vacanze senza aereo. Direzione il Parco Nazionale delle Cinque Terre, uno dei luoghi più belli d’Italia, rinomato per i suoi piccoli borghi o per i suoi eccezionali vigneti.

Su una riviera italiana, la costa è cucita con cinque villaggi colorati: le cinque terre (Cinque Terre). Una cartolina che le squadre di France 2 hanno voluto scoprire senza un treno da Parigi. Il viaggio inizia alla Gare d’Austerlitz su un treno notturno per un viaggio di 12 ore fino a Nizza. Anche diversi passeggeri hanno scelto questo mezzo di trasporto nonostante la lunghezza del viaggio. “Siamo rilassati, non c’è poco stress da decollo”dice un viaggiatore. Infine, il treno si ferma a Marsiglia. Dopo diversi TER, le squadre di France 2 arrivano finalmente su una delle cinque terre.

Cinque treni e 24 ore di viaggio

È meglio prevedere un margine di errore quando si viaggia in treno, soprattutto quando le coincidenze sono brevi. Il viaggio in treno verso le Cinque Terre è 30 volte meno inquinante che in aereo. Dopo cinque treni e 24 ore di viaggio, finalmente è l’arrivo a destinazione. I turisti presenti rimangono stupiti dalla bellezza dell’isola e intraprendono un trekking di un’ora per raggiungere l’isola vicina a 300 metri sul livello del mare.

