L’Italia schiaccia l’Argentina nel finale di partita

Francia TV

Dominatrice, l’Italia ha aspettato gli ultimi minuti della partita per dominare l’Argentina (1-0) lunedì.

L’Argentina ha finito per piegarsi. I robusti sudamericani hanno resistito per 87 minuti prima di cedere all’Italia (1-0) lunedì 24 luglio, per la prima partita per le due squadre in questa Coppa del Mondo. La Squadra Azzurra ha largamente dominato il match, vedendosi logicamente annullate due reti nel primo tempo per fuorigioco. Cristiana Girelli, appena entrata, fa la differenza all’87’. I transalpini tornano in Svezia, vincitori anche all’arrivo domenica del Sudafrica, in testa al gruppo G.

Non era ancora la loro prima vittoria in un Mondiale, ma l’Argentina ha resistito a lungo. Aggressivi in ​​difesa se non pericolosi con la palla, i giocatori di German Portanova hanno saputo essere disciplinati al momento giusto. Arianna Caruso (15°), poi Valentina Giacinti (42°) si sono viste annullare i gol per fuorigioco, colpa di un muro argentino opportunamente piazzato. Ma in difficoltà fisica nel secondo periodo, non sono riusciti ad andare lontano. E Girelli si è alzato per registrare con un bel colpo di testa lobato l’unico gol della partita (87esimo).

Gli argentini avrebbero potuto sferrare un duro colpo nei tempi di recupero su uno dei loro rari tentativi in ​​porta, una potente punizione di Florencia Bonsegundo (90 + 4°) ben respinta dal portiere italiano Francesca Durante. Troppo poco e troppo tardi. L’Italia affronterà la Svezia sabato (9:30, su France 2 e Francia.tv) per lo shock dei leader di questo gruppo G.