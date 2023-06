Un’estate a Le Havre. Emma Ertzscheid dà un’aria italiana a una strada del centro

Vedi le mie notizie

Emma Ertzscheid, studentessa della scuola d’arte di Le Havre (Seine-Maritime), firma “Coup de vent” nelle strade pedonali per A Summer in Le Havre. (©VL/76news)

Per un’estate, rue Robert de La Villehervé, nelle vie pedonali di porto (Senna marittima) si trasforma in un vicolo italiano. Basta alzare gli occhi al cielo per vedere il bucato colorato steso ad asciugare sui fili stesi Edifici Perret.

Anche un riferimento al vento di Le Havre

Questo lavoro è Burrascacreato da Emma Ertzscheid, studentessa presso ESADHaRla scuola d’arte di Le Havre, nell’ambito della nuova edizione di A Summer in Le Havre, che durerà fino al 17 settembre 2023.

“Mi sono interessato ai vestiti che si stavano asciugando nel sud. È un po’ come conoscere le persone attraverso i loro vestiti, spiega il 24enne. Burrasca, è anche un riferimento al vento di Le Havre. »

Non riprodurre!

Come i vicoli d’Italia, il bucato di Emma Ertzscheid si asciuga tra i palazzi Perret. (©VL/76news)

Per questa creazione, Emma Ertzscheid “ha utilizzato abbigliamento nel centro risorse “. Abiti che ha poi fissato in resina e appeso in rue Robert de La Villehervé.

Residenti, se foste tentati di non provare a riprodurre l’esperienza, è vietato asciugare i vestiti alle finestre nel centro ricostruito da Auguste Perret!

Informazioni pratiche: Un’estate a Le Havre: fino al 17 settembre 2023. Informazioni e programma completo su questo sito.

