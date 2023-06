L’Olimpia Milan vince il suo 30esimo scudetto italiano

Al termine della serie senza fiato durata fino a gara 7, l’Olimpia Milano ha vinto questo venerdì il suo 30esimo scudetto italiano contro la Virtus Bologna nella finale dei playoff di Lega A.

Portati da Gigi Datome (16 punti e 4 rimbalzi), Shavon Shields (10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e Billy Baron (11 punti), i milanesi hanno messo gli ingredienti necessari per vincere 67 a 55, recuperando dopo gara 6 dove erano caduti (79-72) contro un Bologna vendicativo e guidato dai suoi francesi Mouhammadou Jaiteh e Isaïa Cordinier. Questa volta il tandem tricolore non ha proprio brillato con soli 6 punti segnati per Isaïa Cordinier e 5 punti in 15 minuti di gioco per Mam ‘Jaiteh. Da parte sua, Marco Belinelli ha mancato completamente il suo match 7 con uno zero punto da 3 punti su sei tentativi.

Come lo scorso anno, il Milan ha conquistato il titolo di campione d’Italia dopo una finale vinta contro la Virtus Bologna. Il vantaggio del campo sarà stato decisivo visto che le due squadre hanno vinto tutte le partite casalinghe.