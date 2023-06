Italia: Napoli, la città delle feste popolari

FRANCIA 2

Direzione Napoli, che non smette mai di festeggiare il suo titolo di campione italiano di calcio. Com’è un sabato sera? Immersione.

Ai piedi del Vesuvio, dicono che di notte, Napoli (Italia) si nutre dell’energia del suo vulcano. Non ancora ripresa dalla vittoria nel campionato italiano, la città è ancora nei colori della sua squadra di calcio. Nella più pura tradizione napoletana, la musica è ad ogni angolo di strada. Con gli amici o in famiglia, gli abitanti vengono a cantare sotto le finestre di Tonino. Per pochi spettacoli attira ogni sera decine di spettatori. “Normalmentela serenata, l’abbiamo fatta dalla strada al balcone. Io io fare il contrario“, lui dice.



Pizza fritta e canzoni

Alle 20 è l’ora di punta per Giuseppe Amato, pizzaiolo da 25 anni. Ogni sera prepara la pizza fritta, una ricetta che si trova solo a Napoli. È un must del sabato sera. “Mangiare la pizza per strada è vita napoletana”dice una giovane donna. La serata prosegue in una sala spettacoli, dove un gruppo di musicisti propone versioni moderne di standard napoletani. Bisogna però aspettare fino alle 23 per sentire il cuore pulsante della città più giovane d’Italia. Su Place Bellini, i collegamenti sono facilmente forgiati tra turisti e gente del posto.