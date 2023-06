La Spagna alle calcagna dell’Italia ai Giochi Europei

È un giorno di semifinale qui a Cracovia, in Polonia, per questi Giochi Europei. E se c’è una cosa che colpisce guardando i diversi tavoli, è la presenza dominante delle coppie spagnole.

Nel tabellone maschile, c’è una coppia spagnola in ogni semifinale. È lo stesso nel tavolo femminile, così come nel misto. In totale, 6 squadre spagnole su 12. Sebbene la Spagna sia senza dubbio la nazione di padel numero 1 in Europa, è comunque sorprendente, dato che non hanno inviato i loro migliori giocatori e hanno proposto atleti molto giovani. È una testimonianza di quanto siano ancora avanti”.

L’Italia si avvicina

Anche l’Italia è molto presente durante questa competizione. Sono riusciti a piazzare un paio in una semifinale maschile, un paio in ciascuna delle semifinali femminili e persino un paio nel misto, che tra l’altro ha trionfato contro una coppia spagnola. Rappresentano quindi 4 squadre su 12 possibili in queste semifinali, affermandosi facilmente come i delfini della Spagna sulla scena europea.

Dietro Francia e Portogallo

Per quanto riguarda il Portogallo, ha solo una squadra che li rappresenta nel doppio maschile. Allo stesso modo, la Francia sta affrontando una coppia dalla Spagna per passare alla finale del doppio misto. Le ultime speranze di medaglia ricadevano quindi su Lucille Pothier e Thomas Leygue.

Dopo essere stato scosso dal tennis per quasi 15 anni, sono diventato un fan assoluto di suo cugino, il padel. Da quasi un anno inseguo la pallina gialla con un’altra racchetta, ma con altrettanta passione! Con sede a Lione, intendo farti conoscere meglio il padel nella regione ea livello nazionale.

Sullo stesso argomento