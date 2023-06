Nuovi affari a Nemours: l’avventura comincia bene per la Primula

Vedi le mie notizie

Segui La Repubblica di Seine et Marne

Icham presenta il magnifico forno per pizza dall’Italia ©RSM77/JK

Hicham Saidiha aperto le porte di suo ristorante italiano nel centro della città di Nemours (Senna e Marna), La Primula, installato da allora maggio sta cominciando. Là cibo Fare parte della sua vita sempre: “Mia madre mi dice spesso che quando ero piccolo andavo sempre in cucina con un grande curiosità“.

Dopo il diploma di maturità, Hicham è entrato a far parte di a scuola alberghiera in Marocco, ed è naturale che sia specializzato in cucina. I suoi primi passi come cuoco sono avvenuti a Strutture a 4 e 5 stelle poi alla grande navi da crociera turistiche.

È in Italia che si ferma: “Ho adorato il loro modo di cucinare, i sapori, la pizza ovviamente! “. Si è perfezionato nelle ricette italiane per alcuni anni.

Un periodo a Parigi gli ha dato l’opportunità di una posizione come capo di cucina specializzata per pizza. L’arrivo dei suoi figli lo ha fatto rallentare e lo ha portato a riflettere: “Realizzare il mio sogno, condividere quello che so fare, aprire il mio ristorante“.

Dopo un anno di ricerca, è a infarto per i locali di Nemours, e segnata dalla sua storia, gli sembra ovvio mantenere vivo questo ristorante e la sua cucina italiana. Il lavoro, Hicham lo farà lui stesso, vuole che questo ristorante assomigli a lui e mettici cuore e braccia.

Cucinare è come regalare un fiore a qualcuno Hicham Saidi

Le travi, i faretti, il rivestimento in legno, ogni elemento della cucina… sono stati scelti e installati dallo chef. IL tre mesi di lavoro i piani si realizzano in 11 mesi, ma è con orgoglio che ottiene il risultato immaginato.

La ciliegina sulla torta, un magnifico forno a legna dall’Italia, mescolando il tradizionale e il moderno. Non potrai perderlo quando varchi le porte del ristorante!

Video: attualmente su Actu

All’apertura, il prenotazioni accorrono ed è con un sorriso non mascherato che Hicham e il suo team di quattro persone accolgono i primi clienti. Da allora, non è stato vuoto: il Terrazza da 16 posti sulle rive del Loing è molto popolare, interni 64 postiad un piano, ideale per pranzi di lavoro e feste di famiglia.

Un arredamento accogliente con, come bonus, una bellissima terrazza già molto popolare ©RSM77/JK

Ricette rivisitate

“I clienti sono già tornati diverse volte, è la loro nuova mensasono felice di trovare la cucina italiana a Nemours, mi rende molto felice e conferma la mia scelta”, esulta il capo.

Con qualche ricette personaliSpesso rivisitato, insiste per rinnovare regolarmente il carta geografica In secondo i suoi desideridelle prodotti freschi che catturerà la sua attenzione e la sua creatività del momento.

Pizze, pasta e insalate, e il tocco personale dello chef: “Lo faccio sempre con amore e come me, voglio mangiarlo, con un piatto che trasmetta visivamente il mio messaggio di condivisione e il piacere di mangiare. È come regalare un fiore a qualcuno.

Non c’è dubbio che troverai a La Primula (fiore italiano) qualcosa per deliziare le tue papille gustative, con tanti sorrisi come bonus. Si ricorda che è consigliata la prenotazione.

La Primula, Rue Sanson. Tel: 06 58 97 68 57. Aperto dal lunedì a pranzo (chiuso la sera) al sabato sera, servizi dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:30 Possibile asporto.

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.