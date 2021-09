EuroVolley 2021 – LIVE – Risultati – Italia, Serbia, Paesi Bassi e Germania 1/4 – Info sport – Sci

…

EuroVolley maschile 2021

Il palinsesto dell’Euro

Le squadre

Gruppo A: Polonia, Serbia, Ucraina, Grecia, Belgio, Portogallo

Gruppo B: Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Montenegro, Slovenia

Gruppo C: Olanda, Finlandia, Turchia, Russia, Macedonia del Nord, Spagna

Gruppo D: Francia, Lettonia, Germania, Croazia, Slovacchia, Estonia

Selezione francese

Questo Campionato Europeo segna il debutto del nuovo allenatore brasiliano Bernardo Rezende al fianco dei campioni olimpici Tricolores.

mercoledì 1 settembre

Estonia vs Lettonia : 1-3

Finlandia vs Macedonia del Nord: 3-1

giovedì 2 settembre

Grecia vs Ucraina : 2-3

Russia contro tacchino : 1-3

Polonia vs Portogallo: 3-1

Paesi Bassi contro la Spagna: 3-0

Belgio contro Serbia : 1-3

venerdì 3 settembre

Francia vs Slovacchia: 3-0

Bernardo Rezende, allenatore della squadra francese:

“E’ un buon inizio, la squadra, dopo una stagione molto dura, la VNL poi le Olimpiadi fino alla medaglia d’oro, ha mostrato molta energia. Mancano ancora un po’ di gambe perché lavoriamo tanto, ma l’importante è giocare e stare insieme, è un bel gruppo, non bisogna mai perdere questo stato d’animo.

Ci vorrà un po’ più di organizzazione, sta a me imparare ogni giorno in questa competizione in modo da essere migliori in ogni partita. Questo torneo promette di essere lungo e duro, con tanti buoni giocatori in tutte le squadre che giocano in Polonia, Francia, Italia…

Fisicamente i giocatori hanno lavorato solo dieci giorni dopo quindici giorni di riposo più che meritato, c’è stato tanto da lavorare, quindi sono ancora un po’ stanchi, ma abbasseremo gradualmente il carico per farli stare meglio.

È sempre molto difficile mettere insieme le gare, questi giocatori sono come i ciclisti, hanno vinto il Tour de France, ora stanno cercando di vincere la Vuelta. “

Italia vs Bielorussia: 3-0

Croazia contro Germania : 0-3

tacchino vs Spagna: 3-1

Montenegro contro Bulgaria : 0-3

Belgio contro Portogallo : 2-3

Paesi Bassi vs Macedonia del Nord: 3-0

Repubblica Ceca vs Slovenia: 3-1

Ucraina contro Serbia : 0-3

sabato 4 settembre

Spagna contro Finlandia : 0-3

Montenegro contro Slovenia : 0-3

Slovacchia vs Estonia : 2-3

Belgio vs Grecia: 3-0

Paesi Bassi vs Russia : 2-3

Bielorussia vs Repubblica Ceca: 3-1

Croazia vs Lettonia: 3-2

Serbia contro Polonia : 2-3

domenica 5 settembre

Macedonia del Nord vs tacchino : 0-3

Bulgaria vs Turchia: 3-2

Estonia vs Germania : 0-3

Portogallo contro Ucraina : 2-3

Russia v Finlandia: 3-1

Italia contro il Montenegro: 3-0

Francia vs Croazia: 3-0

Earvin Ngapeth, receptionist/attaccante della squadra francese:

“C’è un buon stato d’animo nel gruppo, vogliamo davvero fare buone partite e divertirci, si vede. Stasera abbiamo fatto due set davvero ottimi, anche se ci sono ancora alcune palle in contropiede che stiamo un po’ pescando.

Al terzo è stato un po’ più difficile, ma non è mai facile rientrare durante la partita, soprattutto perché non c’era molto ritmo, ma l’importante è che ‘abbiamo fatto il lavoro.

Adesso giocheremo contro la Germania, che è la squadra più forte del girone con noi, non sarà necessariamente la partita più importante dell’Euro, ma sarà importante vincere. “

Grecia vs Polonia : 1-3

lunedì 6 settembre

Bulgaria contro Italia : 1-3

Lettonia vs Slovacchia : 2-3

Macedonia del Nord vs Spagna : 1-3

Portogallo contro Serbia: 1-3

Slovenia vs Bielorussia: 3-0

Germania vs Francia : 1-3

Turchia vs Paesi Bassi : 1-3

Polonia contro il Belgio: 3-0

martedì 7 settembre

Slovenia contro la Bulgaria: 3-0

Lettonia vs Germania : 1-3

Spagna contro Russia : 1-3

Serbia vs Grecia: 3-2

Montenegro contro Repubblica Ceca : 0-3

Croazia vs Estonia: 3-2

Finlandia vs Paesi Bassi : 1-3

Ucraina contro il Belgio: 3-1

mercoledì 8 settembre

Italia vs Slovenia: 3-0

Slovacchia vs Croazia : 1-3

Russia vs Macedonia del Nord: 3-0

Polonia v Ucraina: 3-0

Bielorussia contro il Montenegro: 3-0

Francia vs Lettonia: 3-0

Yacine Louati, receptionist/attaccante della squadra francese:

“Abbiamo fatto bene il lavoro, era la penultima partita del girone, sapevamo di essere qualificati, ma sono partite da non prendere alla leggera, è un po’ il nostro leitmotiv in squadra e funziona benissimo così.

Continuiamo a lavorare fuori dalle partite per prendere forza e tenere duro per la durata della competizione, abbiamo anche la possibilità di poter girare, di avere la fodera in tutte le posizioni, permette a tutti di riposarsi.

Eravamo i favoriti del girone, dovevamo cercare di ottenere il miglior posto possibile per cercare di far giocare squadre meno classificate negli altri gironi, quella era la sfida. “

Finlandia vs Turchia: 3-2

Grecia vs Portogallo : 1-3

giovedì 9 settembre

Estonia vs Francia : 0-3

Antoine Brizard, passante della Francia :

“Era proprio l’obiettivo di finire primi nel girone, sapevamo di avere il girone meno sollevato del torneo, ora dovremo essere super vigili, perché la competizione cambierà completamente in pochi giorni e possiamo essere sorpresi molto velocemente.

Giocheremo contro grandi squadre in grandi atmosfere, quindi devi stare molto attento. Purtroppo non abbiamo fatto grandi partite, tranne contro la Germania dove c’era un po’ di tensione, a volte abbiamo l’impressione che i nostri avversari siano già stati sconfitti prima di affrontare noi schierando la loro squadra 2.

Giocheremo contro la Repubblica Ceca, una buona squadra che non avrà nulla da perdere e giocherà in casa, è il trap game per eccellenza. La cosa positiva è che non abbiamo perso energie in questo primo giro, siamo stati anche in grado di prepararci fisicamente allenandoci nel sollevamento pesi, quindi ci sentiamo bene, dobbiamo essere al top, in ottavi. “

Bulgaria vs Bielorussia: 3-1

Germania vs Slovacchia: 3-2

Repubblica Ceca vs Italia : 1-3

Il tavolo 1/8

Danzica e Sopot (Polonia)

Russia vs Ucraina: 3-1

Polonia v Finlandia: 3-0

Paesi Bassi vs Portogallo: 3-2

Serbia vs Turchia: 3-2

A Ostrava (Repubblica Ceca)

Italia vs Lettonia: 3-0

Germania contro la Bulgaria: 3-1

Slovenia vs Croazia

Francia vs Repubblica Ceca

