EM 2021: Con la vittoria contro il Belgio, l’Italia è finalmente la grande favorita

Lorenzo Insigne ha passato la palla davanti a sé e ha alzato la testa dopo essere stato inserito dalla sinistra. L’italiano ha mirato all’angolo più lontano e ha inviato la palla esattamente dove voleva, nella porta belga. E’ stato solo uno dei tanti momenti clou della miglior partita finora disputata all’Europeo, in cui l’Italia ha vinto 2-1 e si è qualificata alle semifinali.

“Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi erano eccezionali. Siamo stati davvero bene e avremmo potuto segnare qualche gol in più “, ha detto il Ct dell’Italia Roberto Mancini.

L’Italia ha messo a segno una prestazione impressionante contro il Belgio in una partita degna di una finale. La squadra di Mancini è andata velocissima per 90 minuti. A differenza degli ottavi tedeschi contro l’Inghilterra, le squadre difficilmente sono rimaste a centrocampo. I passaggi incrociati, che rallentano il gioco e sono stati visti in fila durante lo 0-2 della Germania, sono stati disapprovati. Una squadra non vince una partita con una palla attaccata.

Lorenzo Insigne ha trascinato l’Italia verso la vittoria Fonte: Getty Images / Matthias Hangst

L’Italia ha quasi sempre scelto il passante diretto. Tre, quattro contatti: a centrocampo non c’era più niente per gli italiani prima di passare il pallone in alto. Dal momento che i belgi, numero uno della classifica mondiale, stavano andando a un ritmo simile e perseguendo una filosofia di gioco simile, non c’era quasi nessuna pausa nel gioco.

Finale tricolore contro la Spagna

Dopo il turno preliminare sovrano con tre vittorie e gli ottavi di finale un po’ tormentati contro l’Austria (3-1 dopo i tempi supplementari), l’Italia, ormai imbattuta da 32 partite, ha fatto un vero test di registrazione contro il Belgio, che la rende una delle favorite. Nella semifinale di martedì (ore 21) attenderà la Spagna, che nei quarti di finale ha vinto ai rigori contro la Svizzera.

L’allenatore italiano Roberto Mancini Fonte: Piscina via REUTERS

Con ogni probabilità sarà assente Leonardo Spinazzola, infortunatosi in volata nel secondo tempo senza alcuna influenza da parte dell’avversario. Il terzino sinistro offensivo è stato fino ad allora uno dei migliori italiani dell’Europeo.

Dopo la sostituzione, gli italiani si sono concentrati su ciò per cui sono sempre stati famosi: difendere. Se hanno permesso ai belgi tecnicamente forti di avere possibilità ancora e ancora, sono rimasti indietro in finale. L’esperto duo di difensori centrali Giorgo Chiellini e Leonardo Bonucci ha chiarito tutto.

“Una sconfitta contro una buona squadra che non perde da secoli. È davvero deludente, ma i buoni avversari meritano di andare avanti “, ha affermato il portiere belga Thibault Courtois.