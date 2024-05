Il nuovo eco-hotel di lusso Singapore aprirà nel 2025

IL Santuario della fauna selvatica di Mandai In Singapore Sta per diventare ancora più selvaggio! Preparati per un'ondata di nuove entusiasmanti esperienze previste nei prossimi anni, tra cui un eco-resort, un parco naturale e altro ancora. IL Resort nella foresta pluviale di Mandai Sarà aperto al pubblico all’inizio del 2025.

Informazioni sul Mandai Rainforest Resort

Il nuovo Mandai Rainforest Resort aprirà nella prima metà del 2025, promettendo un lussuoso rifugio situato nel cuore della riserva. Questo resort ecologico dispone di 338 camere con vista mozzafiato sul bacino idrico dell'Upper Seletar.

Che tu sia una famiglia o un amante della natura, il resort soddisfa le esigenze di tutti. Rilassatevi presso la piscina sul tetto, rigeneratevi in ​​palestra o godetevi rilassanti trattamenti termali. Le opzioni di camere standard e familiari garantiscono un soggiorno confortevole per tutti. Per un'esperienza davvero unica, prendi in considerazione una delle 24 suite sopraelevate sull'albero circondate dalla chioma della foresta pluviale.

La sostenibilità è una priorità nel resort, con pasti deliziosi preparati con ingredienti di provenienza locale serviti nei ristoranti. Il resort stesso è un pioniere nell'ospitalità sostenibile, essendo il primo edificio a bassissimo consumo energetico (SLE) di Singapore.

Un parco pieno di avventure

Preparati a intraprendere un viaggio attraverso le foreste pluviali ricreate del Sud-Est asiatico e dell'Africa Parco selvaggio della foresta pluviale. Di prossima apertura, questo parco è destinato a cambiare le regole del gioco Foreste pluviali selvagge dell'Asia È diventato il primo zoo in Asia a incorporare elementi avventurosi nel suo design.

Preparati a incontrare una varietà di magnifiche creature, tra cui le tigri della Malesia, gli orsi del sole e i languri di Francois, alla loro prima mostra a Singapore. Ma Rainforest Wild non significa solo osservare! Gli amanti del brivido possono passeggiare attraverso le foreste, mettersi alla prova con attività di arrampicata o provare l'emozione di una discesa in corda doppia sicura.

Il parco comprende anche una grotta lunga 220 metri ispirata alle Grotte Mulu nel Sarawak, che consente ai visitatori di confrontarsi con queste creature. In più di Foreste pluviali selvagge in Africa, non perdere l'occasione di avvistare gli ippopotami pigmei e l'inafferrabile okapi, anch'essi una novità per Singapore! In quest'area sono previste anche emozionanti avventure aeree, che promettono una prospettiva unica del parco (dettagli in arrivo).

Esplora le esperienze interiori

Due nuovi edifici situati vicino al resort forniranno una varietà di esperienze immersive nella natura indoor nei prossimi anni.

In ExploriaParti per spedizioni virtuali che ti portano in diversi ambienti naturali in tutto il mondo. IL Panno verdeLa mostra di 2.800 metri quadrati ospiterà mostre itineranti, eventi a tema naturale e conferenze incentrati sugli sforzi di conservazione ambientale.

Per approfondire la storia del Mandai Wildlife Sanctuary, visita la mostra permanente gratuita all'indirizzo Galleria Mandai. I giovani esploratori si divertiranno moltissimo Baia della CuriositàÈ uno spazio interno interattivo progettato per stimolare la loro curiosità verso il mondo naturale attraverso mostre coinvolgenti. Finalmente, ZooScuola Offre ai bambini l'opportunità di partecipare a programmi di avventure all'aria aperta che combinano l'esplorazione e l'educazione alla fauna selvatica.

I piani per il Mandai Rainforest Resort sono davvero impressionanti e promettono un'esperienza senza precedenti per gli amanti dell'avventura di tutte le età. Quindi restate sintonizzati per gli aggiornamenti sulle date di apertura e preparatevi a vivere il lato selvaggio di Singapore!

