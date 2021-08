Undici in Italia e Galles Gymnasium

Respirando aria fresca nella squadra italiana, Roberto Mancini ha schierato l’Italia con otto cambi, nella prima partita del Gruppo A contro il Galles. Guarda i due 11.

L’obiettivo iniziale della qualificazione all’Italia è stato raggiunto, con le migliori impressioni, sei gol e nessun impegno. Adesso le scommesse del primo set sono le prime, che rivendica contro il Galles, ma nonostante ciò Roberto Mancini ha preferito rinnovare la prima squadra 11 con diversi volti nuovi.

Restano in panchina il duo del Sassuolo, Locatelli Berardi, protagonista contro la Svizzera, così come Barilla, Immobile, Spinazzola, dove Verratti ha ottenuto la maglia di titolare dopo l’infortunio e Chiesa, Pesina, Pastoloni, Bastoni, Bernardeschi anche in originale. la forma.

Dal lato del Galles, Nico Williams, Gander e Abbado sono gli unici cambiamenti rispetto alle prime due partite.

Gli undici gironi nel dettaglio:

Italia (Roberto Mancini): Donaroma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Zorginio, Pesina, Verratti, Chiesa, Berardeski, Bellotti

Wells (Rob Page): Ward, Roberts, Rodon, Abaddon, Gander, Williams, Allen, Ramsey, Bale, James, Muriel