Finalmente la luce in fondo al tunnel per Thibaut Pinot?

Fine del periodo di attesa di 116 giorni. Quattro mesi dopo la sua ultima gara, Thibaut Pinot apponerà finalmente un nuovo pettorale alla sua maglia, martedì 17 agosto, al Tour du Limousin. Imbarazzato per un infortunio alla schiena da quando è caduto nella prima tappa del Tour de France 2020, Frank Comtois spera che i suoi problemi siano ora alle sue spalle.

“Mi sento un nuovo corridore, giovanissimo, con molta invidia. È da un po’ che aspetto di indossare una pettorina. Fisicamente sembra stia andando bene, sono contento. Sono così felice di averla ritrovata e mentalmente, non posso essere paziente”, ha affascinato giovedì il corridore Groupama-FDJ durante un press point, rilassandosi. Il tono del suo discorso è stato molto diverso da quello dell’Alpine Tour, la sua ultima uscita in gara a fine aprile.





Thibaut Pinot cade durante la prima tappa del Tour de France 2020. (Stephan Mane/AFP)

Al termine delle cinque tappe della gara italiana, conclusasi con un non meglio identificato 60° posto, ha poi fatto un bilancio choc. Al microfono de L’Équipe : “I risultati sono disastrosi, non c’è stata molta positività questa settimana. Più chilometri passano, minore è la distanza percorsa. Dopo tre ore di ciclismo, è complicato per meLa schiena gli fa ancora male, otto mesi dopo la caduta a Nizza durante la già rovinata prima tappa della Grand Boucle, pochi giorni dopo ha gettato nella spazzatura Thibaut Pinot con le sue ambizioni di chiudere il Giro.

“La parte più difficile è stata guardare tutte le gare in TV e non vedere alcun miglioramento nei primi sei mesi dell’anno. Guardare il Giro è stato frustrante, il Tour de France ancora di più. Mi sentivo impotente e inutile‘, ha raccontato lo scalatore 31enne, che ha ammesso di aver pensato per un attimo di fermare tutto. Fiducioso di aver tenuto in mente il suo secondo posto al Critérium du Dauphiné, poco prima del Tour 2020:non ero molto [le] vincere. Non era una domanda possibile. Non potevo fermarmi lì. Non ho ancora risposto alla domanda e voglio ancora vincere grandi gare“.

La lumaca si è ribaltata a metà luglio quando Pinot ha raggiunto i suoi colleghi in un campo di addestramento in quota a Tignes. “L’obiettivo era trovare amici e un’atmosfera di gruppo, non fare un campo di addestramento. Ma ho visto che le cose andavano sempre meglio, che stavo tenendo il passo dei miei compagni di squadra. Mi ha davvero rassicurato. Stavo bene e capivo che sarebbe tornato molto presto. Alla fine ero eccitato come una lattina‘, Frank Comtois ha goduto di cinque giorni per riprendere la competizione.

finalmente !

– tour in limousine

– Giro del Poitou-Charentes

– Gran Besanzone classico

– Giro del Giura

– Tour du Dobbs È ora di guarire e sarà francese al 100%.

molto presto pic.twitter.com/dBTWw8tNPF – ThibautPinot 30 luglio 2021

L’ex terzo al Tour de France 2014 ha ritrovato la fame. guarda Profilo sul social network Strava, dove i suoi tour in bicicletta sono ben pubblicati, per capire che ha semplicemente cambiato la velocità. Dopo il Tour des Alpes, Pinot è rimasto fermo per circa un mese e mezzo. Ma ad agosto, i viaggi di sei ore si sono accumulati, soprattutto sulle rotte del Ballon d’Alsace.

Frank Comtua non vuole”.Goditi la falsa gioia“, in attesa di vedere se il dolore non tornerà alla fine del Tour du Limousin. Fa capire che non vuole rischiare schierandosi alla Vuelta, con un’idea”Non fare lo stesso erroreRispetto allo scorso anno. Thibaut Pinot ha iniziato il Giro di Spagna con dolori alla schiena e 21 giorni di sofferenza alle gambe. Se vuole essere misurato in parte dei suoi contatti, la sua originalità crea una forma paradossale, apparentemente trovando difficile conservare la sua eccitazione.

Attualmente previsto in Francia, al Tour du Limousin (17-20 agosto), al Tour du Poitou-Charentes (24-27 agosto), al Classic du Doubs (3 settembre) e al Tour du Jura (4 settembre) e al Tour du Doubs (5 settembre), Pinot ha accennato alla necessità di rassicurazioni in vista della prossima stagione. Ma allo stesso tempo ha dichiarato che “Un grande traguardo era la fine delle gare della stagione in Italia” Include un tour della Lombardia. Su questo monumento, infatti, ha compiuto la sua prima resurrezione nel 2018, poco meno di quattro mesi dopo la sua diserzione alle porte della piattaforma Jiro.