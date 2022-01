Una nuova “interessante” scoperta fatta da Curiosity su Marte

Nonostante i suoi anni di servizio su Marte, la navicella spaziale Curiosity della NASA continua a fare scoperte straordinarie. Di recente, gli scienziati hanno trovato qualcosa di “interessante” nei dati raccolti dal rover. Queste sono le impronte di carbonio che hanno rilevato nei campioni analizzati curiosità. Secondo una dichiarazione della NASA, queste firme potrebbero essere “correlate a processi biologici”.

Come capisci, stiamo parlando di “possibili” prove della vita su Marte. Gli scienziati lo hanno trovato dopo aver esaminato 30 campioni di roccia raccolti dalla sonda tra il 2012 e il 2021. Hanno scoperto molecole organiche distintive associate alla vita sulla Terra. Tra queste molecole c’erano gli isotopi del carbonio 12 utilizzati dagli organismi terrestri per metabolizzare il cibo o per effettuare la fotosintesi.

Crediti 123RF.com

Lo studio che descrive la scoperta di queste molecole è stato pubblicato sulla rivista Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze.

L’origine delle molecole

I ricercatori hanno una teoria sull’origine delle molecole trovate su Marte. Secondo questa teoria, i batteri antichi potrebbero rilasciare metano nell’atmosfera. Successivamente, i raggi ultravioletti sono stati in grado di convertire questo metano in particelle più complesse che cadono a terra per trattenerle nella roccia.

Secondo Christopher House, ricercatore della Penn State e primo autore dello studio, sulla Terra i processi che potrebbero aver prodotto questa impronta di carbonio rilevata su Marte sono biologici.

Nessuna precipitazione

Di fronte a questa scoperta, gli scienziati rimangono cauti. Per loro, questa non è una prova conclusiva della vita su Marte.

Secondo Paul Mahaffey, ex ricercatore principale per lo strumento SAM di Curiosity o l’analisi del campione su Marte, ci sono cose su Marte che sono molto interessanti, tuttavia, e potrebbero essere necessarie ulteriori prove per poter dire che la vita è stata identificata.

Pertanto, gli scienziati ora cercheranno di trovare spiegazioni o eliminare quelle che non sono coerenti con la scoperta. Pertanto, dovresti avere una visione imparziale di ciò che vedi a terra.

Come spiega Jennifer Eigenbrod, astrobiologa del Goddard Space Flight Center della NASA e coautrice, la parte difficile è allontanarsi dalla Terra e dai pregiudizi e studiare i fondamenti chimici, fisici e ambientali di Marte. Ha aggiunto che devi aprire la mente e pensare in modo diverso.

fonte: Il mio futuro