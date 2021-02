Una meteora balenò nel cielo sopra Melbourne

Sono stati segnalati avvistamenti di meteoriti anche in tutta la città, Bentley East e Corumbura intorno alle 22:40.

La dottoressa Jill Eiles, fisica della RMIT University e docente senior, ha detto che la meteora avrebbe viaggiato “pochi chilometri al secondo”, anche se tecnicamente non stava esplodendo.

L’Astronomical Society ha anche affermato che molto probabilmente si trattava di una roccia in orbita attorno al sole per milioni di anni e di un guscio che la scorsa notte è scivolato nell’atmosfera terrestre e si è disintegrato in soli due o tre secondi.