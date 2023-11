A Ren c’è una mostra per imparare tutto sull’intelligenza della vita… e sulla tua intelligenza

Cosa possono dirsi gli alberi? Qual è il punto, comunque? La mostra “Inherently Different Intelligences” presenta le risposte a queste domande, in mostra agli Champs Libres di Rennes fino al 10 marzo.

Se pensi che l’intelligenza sia limitata agli esseri umani ti sbagli! La scienza ha recentemente messo in discussione questa certezza. Alla galleria degli Champs Libres Le intelligenze sono di natura diversa Offre un viaggio informato da oltre trent’anni di esperienza per stimolare la curiosità, la comprensione e, in ultima analisi, l’intelligenza.

Utilizzando giochi o esplorando una foresta virtuale, questa mostra temporanea Spiega come le piante possono superare le sfide che devono affrontare. Il blob, un organismo unicellulare dall’aspetto gelatinoso che ricorda un fungo ma non lo è, è uno degli organismi inclassificabili. Lui “In grado di manifestare una forma di intelligenza perché è in grado di trasmettere informazioni (…) per orientarsi in un labirinto per procurarsi il cibo“, spiega Christelle Guney, direttrice della galleria.

Costruisci la tua teoria

L’opportunità per il visitatore di scoprire spettacoli inaspettati di flora e fauna. “La scimmia è intelligente perché possiamo vedere chiaramente che l’uomo discende dalla scimmia: hanno quasi gli stessi comportamenti”. Secondo Victor, un giovane visitatore. Qui non viene imposta alcuna definizione di questo concetto, ognuno costruisce la propria teoria.

Ma l’intelligenza non è forse la capacità di apprendere, memorizzare, comunicare, comprendere l’ambiente e adattarsi a situazioni sconosciute, si chiede il team educativo degli Champs Libres de Rennes? “Onestamente non sapevo cosa fosse l’intelligenza.“Confessa un altro giovane visitatore.”Ma non sapevo che i funghi hanno alcune cellule nervose“.

Intelligenza umana contro intelligenza artificiale

Gran parte del corso è dedicata alle capacità intellettuali e agli straordinari poteri dell’uomo. A’Homo sapiens Ha accesso al linguaggio, alla tecnologia, alla scienza, alla creatività artistica e a forme complesse di socializzazione. Se il visitatore può divertirsi raggiungendo i limiti dei test di intelligenza, la mostra va oltre affrontando un concetto di cui si è molto parlato negli ultimi tempi: l’intelligenza artificiale.

Oggi l’intelligenza artificiale (AI) è in grado di sfidare gli esseri umani, il che solleva molte domande. intelligenza artificiale “Sarà di più (forte) “Ma può aiutarci con compiti complessi.” Conclude la madre.

La mostra “Intelligenze intrinsecamente diverse” può essere scoperta su Campi liberi A Rennes fino al 10 marzo 2024.