Una giovane stella in orbita attorno a pianeti extrasolari scoperti in un fiume di stelle utilizzando dati TESS e Spitzer – Technology News, Firstpost

Gli astronomi hanno scoperto una giovane stella chiamata TOI 451 che ha tre pianeti caldi in orbita attorno ad essa. Gli astronomi hanno osservato il sole utilizzando il satellite transplanetario della NASA (TESS). La giovane stella ha molto in comune con il nostro sole, secondo A. Dichiarazione della NASA Dalla scoperta. Tuttavia, con il nostro Sole che ha circa 4,6 miliardi di anni, la stella TOI 451 è relativamente più giovane, con 120 milioni di anni. Una stella appena scoperta potrebbe migliorare l’attuale comprensione di come si è formato il Sistema Solare. La stella TOI 451 è il 95 percento della massa del Sole, il 12 percento più piccola ed emette solo due terzi della sua energia.

Secondo la dichiarazione, i tre pianeti in orbita attorno al TOI 451 si trovano vicino alla stella. Ciò significa che i pianeti sono caldi, con temperature che vanno da 2.200 gradi Fahrenheit (il pianeta più profondo) a 840 gradi Fahrenheit (i gradi più esterni). Il sistema contiene anche una coppia di stelle compagne che orbitano più lontano dai pianeti.

I tre pianeti e TOI 451 risiedono nel “fiume di stelle” scoperto di recente noto come Flusso Pesci-Eridano. Il flusso è lungo 1.300 anni luce e copre un terzo del cielo ed è composto da stelle con meno del 3 per cento dell’età dell’universo.

I ricercatori inizialmente pensavano che la corrente fosse antica, poiché le giovani stelle potrebbero avere macchie scure come macchie solari che causano fluttuazioni nella loro luminosità. Tuttavia, osservando più da vicino il flusso utilizzando TESS, i ricercatori possono osservare che il flusso è effettivamente composto da stelle molto giovani che ruotano rapidamente.

I pianeti scoperti costituiscono un eccellente punto di osservazione per i telescopi mentre si evolvono, utilizzando strumenti come il prossimo James Webb Space Telescope in grado di rilevare se un esopianeta ha un’atmosfera.