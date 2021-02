Lancio di un missile con doppia funzionalità stasera: SpaceX e Progress 77

Se stai cercando un intrattenimento romantico per questo San Valentino, abbiamo qualcosa per il tuo divertimento. Stasera verranno lanciati due missili separati: la missione SpaceX Starlink utilizzando il Falcon 9 e la missione di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dal veicolo Russian Progress 77 che trasporta il missile Soyuz.

Abbiamo tutti i dettagli su come guardare questi due eventi stasera. E cosa c’è di più romantico che sparare razzi?

Lancio di SpaceX Starlink

SpaceX prevede di lanciare un altro lotto di 60 Satelliti Starlink Oggi, domenica 14 febbraio alle 23:21 ET. Il lancio avverrà presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40).

Il missile in uso è il Falcon 9 e il primo stadio del suo booster è stato precedentemente utilizzato in non meno di cinque missioni, comprese due missioni di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale e una precedente missione Starlink.

Puoi aspettarti che la copertura del lancio copra il decollo, la separazione del booster e la cattura con un drone di Ovviamente ti amo ancora e la distribuzione satellitare.

La copertura inizia intorno alle 23:05 ET e puoi guardare utilizzando il video incorporato sopra o all’indirizzo Canale YouTube di SpaceX.

Lanciata la nave di rifornimento russa Progress 76

Poco dopo, la nave da rifornimento russa Progress 77 sarà lanciata dalla base del cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Il lancio è previsto per le 23:45 ET di domenica 14 febbraio.

La navicella impiegherà due giorni per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, poiché rimarrà attaccata alla parte russa della stazione per diversi mesi. Una volta completata la sua residenza, si staccherà dalla stazione e brucerà nell’atmosfera terrestre.

La TV della NASA mostrerà la copertura della missione, a partire dalla copertura pre-lancio alle 23:15 ET. Una volta che la nave raggiunge la Stazione Spaziale Internazionale, la copertura dell’attracco verrà mostrata dalle 12:30 ET di mercoledì 17 febbraio, con l’attracco previsto per l’1: 20.

Puoi guardare la copertura utilizzando il video incluso sopra o impostandolo tramite Sito web della NASA.

