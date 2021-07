“Un vero incontro con l’universo”…apre in Cina il più grande museo di astronomia del mondo

Dubai, Emirati Arabi Uniti (CNN) – Il più grande museo di astronomia del mondo aprirà a Shanghai, in Cina, questo fine settimana, con la sua struttura intricata e curva progettata per riflettere la geometria dell’universo.

Senza linee rette né angoli retti, la struttura dell’edificio è invece formata da tre archi sovrapposti che indicano le orbite degli astri.

Lo Shanghai Museum of Astronomy di 420.000 piedi quadrati, una filiale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Shanghai, includerà mostre, un planetario, un osservatorio e un telescopio solare alto 78 piedi.

Il museo è stato progettato dallo studio americano Ennead Architects, che nel 2014 ha vinto un concorso internazionale per la progettazione dell’edificio.

Il Museo di Astronomia di Shanghai è progettato senza linee rette o angoli retti. Credito: per gentile concessione di Ennead Architects

“Pensavamo davvero di poter sfruttare il design per avere un impatto incredibile su tutta questa esperienza”, ha detto in un’intervista video il progettista capo e partner del progetto, Thomas J. Wong, aggiungendo che questo edificio è pensato per essere l’incarnazione di… -architettura ispirata.

Abbandonando le pareti dritte a favore di linee curve, Wong e il suo team speravano di dimostrare che ogni elemento dell’universo è costantemente in movimento e governato da un insieme di forze.

Secondo Young, il design è stato ispirato anche dal “problema dei tre corpi”, il puzzle non ancora rivelato su come calcolare il moto di tre entità celesti, come pianeti, lune o stelle, in base alle forze gravitazionali tra l’un l’altro.

Mentre questo calcolo può essere fatto con due corpi celesti, i percorsi diventano caotici e imprevedibili con tre.

La forma dell’occhio nell’ingresso principale funge da orologio, con un cerchio di luce che indica la stagione e l’ora del giorno Credito: per gentile concessione di Ennead Architects

Wong ha spiegato che il motivo per cui pensavano che il problema dei tre corpi fosse così interessante era perché era un insieme complesso di orbite.

“(Queste sono) relazioni dinamiche, al contrario di un semplice cerchio attorno al centro, e questo faceva parte dell’intento[del design]: catturare questa complessità”, ha aggiunto Wong.

Nel design di Wong, il puzzle cosmico si traduce in tre forme ad arco: l’occhio, la sfera e la cupola invertita, che si riferiscono rispettivamente al sole, alla luna e alle stelle. Ciascuno include un’importante funzione di attrazione o di design.

I visitatori vengono prima incontrati dalla forma dell’occhio, che si apre sopra l’ingresso principale del museo e agisce come un orologio, producendo un cerchio di luce solare che attraversa il pavimento del museo durante il giorno, indicando l’ora e la stagione.

Il planetario, ospitato all’interno di una grande sfera, è costruito con un supporto visivo minimo in modo che appaia senza peso Credito: per gentile concessione di Ennead Architects

Segue il Teatro Planetario, che è circondato da una forma sferica ed emerge dal tetto dell’edificio come la luna nascente. Il fondo della massiccia struttura sembra fluttuare senza peso, con spazio per camminare al di sotto.

Infine, una vasta cupola di vetro invertita in cima al tetto consente ai visitatori di vedere il cielo notturno aperto, in quello che un comunicato stampa descrive come “un vero incontro con l’universo per completare l’esperienza simulata all’interno”.

“Vogliamo che le persone capiscano la natura speciale della Terra come luogo che ospita la vita, a differenza di qualsiasi altro posto che conosciamo nell’universo”, ha detto Wong.

La cupola di vetro invertita offre ai visitatori l’opportunità di ammirare una vista libera del cielo aperto. Credito: per gentile concessione di Ennead Architects

Ennead Architects è anche responsabile del Rose Center for Earth and Space di New York presso l’American Museum of Natural History, un progetto co-progettato da uno dei co-fondatori dello studio, James Bolshack, e Wong ha notato che i due edifici sono correlati .

Wong ha spiegato che, come ha descritto Bolschek, il Rose Center “è come una cattedrale cosmica, che è una descrizione molto appropriata dell’esperienza qui al Museo di Astronomia di Shanghai”.