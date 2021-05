Guarda un innovativo elicottero della NASA volare sulla superficie di Marte e apparire irreale

La NASA ha raggiunto molti traguardi storici scatenando la sua stabilità e creatività, sia che il veicolo stia orbitando con successo intorno al pianeta rosso e raccogliendo dati, sia che l’elicottero della creatività raggiunga altezze maggiori ad ogni volo.

NASA

E adesso, La NASA ha condiviso un video clip Per quanto riguarda la creatività nel viaggio su Marte, questo video è speciale per aiutare le persone a viverlo con maggiore profondità e realismo, e la NASA ha condiviso questo video 3D.

Per vivere appieno il video, avrai bisogno degli occhiali 3D Anagliff È davvero economico e facilmente reperibile sui siti di e-commerce. Se non hai gli occhiali 3D, puoi realizzarli da solo adottandoli Tutorial NASA qui.

Il video è il terzo volo di un elicottero Ingenuity catturato da Perseverance Rover il 25 aprile. Gli ingegneri della NASA hanno ora creato un’immagine 3D del volo, facendo sentire lo spettatore sul Pianeta Rosso.

Il video mostra l’elicottero che sale nell’atmosfera marziana, in bilico per alcuni secondi e spostandosi lateralmente a destra, e pochi istanti dopo, tornando e atterrando nello stesso punto in cui è iniziato il suo volo.

Video catturato dalle telecamere nella parte superiore dell’albero / rover – Mastcam-Z Dual Camera. La telecamera non solo produce immagini di tutto ciò che il rover è in grado di rilevare, ma è anche utile per la navigazione e per selezionare rocce interessanti da studiare.

NASA

Il video è stato creato dallo scienziato di imaging della NASA Justin Mackie presso il Jet Propulsion Laboratory, che ha guidato il team che ha combinato le immagini in un video. Le montature sono state poi convertite in incisioni 3D (montature colorate rosso / blu), che chiunque poteva vedere con occhiali 3D con lenti rosse e blu.

Questa non è la prima volta che Mackie crea immagini 3D, infatti, la prima volta che le immagini 3D sono state elaborate da immagini catturate dal primo veicolo Mars nel 1997. Tuttavia, questa è stata la prima volta che il Dove riprodurre un video clip . Attività 3D sulla superficie di Marte.

“La capacità video di Mastcam-Z è stata ereditata dalla MARI Science Lab Camera (MArs Decent Photography). Ottenere un video 3D di un elicottero che vola sopra la superficie di Marte è fantastico per riutilizzare questa capacità per una nuova missione “. Ha anche detto che i video dell’elicottero sono” il video 3D più completo di sempre “del Team Mastcam-Z.

Guarda il video qui sotto