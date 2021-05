È morto Yuri Sebto, capo dell’Istituto per i problemi delle tecnologie marine, sezione dell’Estremo Oriente dell’Accademia delle scienze russa, brillante ingegnere e ricercatore in intelligenza artificiale

Yuri Sebto è morto il 16 maggio 2021. Foto: IPMT FEB RAS

Il 16 maggio 2021, Yuri Sebto, direttore ad interim di IPMT FEB RAS, è morto improvvisamente. I colleghi di Yuri Genevich lo hanno riferito con profondo rammarico.

È difficile credere che la persona che ha gestito attivamente gli affari dell’istituto e ha fatto piani per il futuro sia improvvisamente scomparsa. Questa perdita imprevedibile e irreparabile per tutto il personale dell’istituto, che ha vissuto e lavorato per molti anni, Yuri Genevich, è stato prima il segretario scientifico dell’istituto, poi il vicedirettore del lavoro scientifico, scrive lo staff dell’Istituto di matematica applicata e Meccanica, FEB RAS

È noto che Yuri Sebto è nato il 2 novembre 1955 a Vladivostok. Nel 1978 si è laureato in Progettazione e produzione di apparecchiature radio presso l’Istituto pedagogico VV Kuibyshev dell’Estremo Oriente, ed è diventato ingegnere. Quindi è stato assegnato all’Istituto di automazione e controllo delle operazioni del Centro scientifico dell’Estremo Oriente dell’Accademia delle scienze dell’URSS. Ha lavorato lì fino al 1981 e ha continuato ad arricchire la sua base di conoscenze, entrando in DVPI come assistente per la progettazione e la produzione di apparecchiature radio.

Yury Genevich ha prestato servizio per due anni nei ranghi delle forze armate dell’URSS nel distretto militare del Caucaso come capo di stato maggiore. Dopo aver prestato servizio nel 1985, ha lavorato nella sua città natale DVPI, dopodiché è tornato a studiare. Questa volta al Politecnico di Leningrado. Lì ha studiato dal 1988 al 1992 e ha difeso la sua tesi di dottorato in scienze tecniche.

Poi, per ben otto anni (fino al 2000), ha legato la sua vita alla Far East Technical University. Inizialmente ha lavorato come insegnante, poi è diventato assistente professore nel dipartimento di radio design. Yuri Sebto è autore di 14 lavori scientifici e metodologici sui sistemi informativi e sui sistemi tecnici per l’intelligenza artificiale. Nel 2000 è stato nominato Segretario Scientifico dall’IPMT FEB RAS. Infatti, dopo 4 anni, è diventato vicedirettore del lavoro scientifico.

– Per molti anni, in questa posizione, Yuri Sebto è stato direttamente coinvolto nella creazione di un complesso robotico sottomarino, molti dei suoi sviluppi sono stati pubblicati in articoli scientifici, rapporti di conferenze e brevetti per invenzioni. Yuri Genevich ha lavorato attivamente con gli studenti, coinvolgendoli in attività scientifiche e godendo della meritata autorità e rispetto nello staff dell’istituto. Spesso ha dovuto lavorare come direttore dell’IPMT, e in questa attività ha avuto un rapporto di lavoro costante con la direzione della sezione dell’Estremo Oriente dell’Accademia delle scienze russa e con i capi di istituti accademici, università e altre organizzazioni industriali, ricordano i colleghi. .

Komsomolskaya Pravda si unisce al team IPMT FEB RAS ed estende le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Yuri Genevich.

Hai assistito a un evento interessante? Informa i nostri giornalisti: [email protected] o + 7914975-14-14