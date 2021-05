La cometa è la ragione dell’estinzione dei dinosauri!

La grande creatura che camminava su due gambe aveva anche due ali. Ecco perché era in grado di volare. Poiché il disegno del corpo era grande, ci voleva molto cibo. Quindi prendevano altri animali come festa.

Tuttavia, i dinosauri si sono estinti dalla Terra molto tempo fa. Tuttavia, molto si sa su questo animale da molte pitture rupestri, fossili e impronte fino ad oggi. Ma la cosa che ha fatto pensare di più alle persone. Questa è la ragione dell’estinzione dei dinosauri. I ricercatori stanno lavorando su questo problema da molto tempo. Se questo enigma venisse risolto, sarebbe facile imparare la geografia, la scienza e la storia del mondo in quel momento. Infine, un entanglement di 7 crore ha rivelato un anno e mezzo di oscurità.

I ricercatori hanno fatto molta luce su questo argomento. Dicono che nasconda il segreto dell’estinzione dei dinosauri. E questo segreto è in una grotta in Messico. Il nome della cavità è Chiksulub Creator. I ricercatori hanno trovato polvere spaziale nella grotta, è stato trovato iridio. Questo iridio è stato trovato anche con fossili di dinosauri. Ciò significa che questo iridio era presente anche al tempo dei dinosauri.

I ricercatori dicono che la collisione di Cixulub è un asteroide gigante. Chi è caduto a terra. Questo ha creato un enorme buco nella penisola messicana. In effetti, questo buco è stato trovato nella ricerca del petrolio. Ed è allora che l’attenzione degli scienziati si è rivolta. La ricerca è partita da lì. Polvere cosmica. Un gruppo di scienziati ritiene che gli asteroidi riportino la vita sul nostro pianeta. Trasportavano molti microrganismi, ghiaccio, ecc. Di conseguenza, il team di scienziati si rallegra delle informazioni di questo Chiksulub.

Affermano che in questo modo si saprà gradualmente che diverse molecole chimiche, diversi microbi di base e il mare hanno raggiunto la Terra attraverso la cometa. E cambia un po ‘l’ambiente. Quindi i dinosauri non potevano adattarsi affatto. Questo è ciò che pensano i ricercatori. Se questi dati del chiksulub dovessero essere accettati, il circuito dei dinosauri sarebbe quasi certamente stato ucciso da una cometa che ha colpito la Terra 65 milioni di anni fa.