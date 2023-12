Un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver rubato soldi dalla borsa della madre di 74 anni

Felicilina In 15-12-2023 09:37 (4 ore fa) (F)

La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni accusato di aver rubato denaro dalla borsa della madre di 74 anni in Sud Africa. La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni accusato di aver rubato denaro dalla borsa della madre di 74 anni in Sud Africa. Il portavoce del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Ekurhuleni (EMPD), il tenente colonnello Kilibogile Thepa, ha detto che il sospetto è stato preso in custodia martedì 12 dicembre 2023. "La denunciante, 74 anni, sostiene che il 6 dicembre, alle 11, mentre lei e il figlio ribelle, l'indagato, si rilassavano a casa, è andata velocemente in bagno. La madre ha lasciato una borsetta contenente una somma non rivelata di soldi." disse Theba. "Quando (la madre) è tornata, il figlio non si trovava da nessuna parte. Mancavano i soldi dalla borsetta. La madre ha detto che era sicura che suo figlio avesse rubato i soldi." La madre ha affermato che la settimana precedente il figlio, 50 anni, le aveva rubato la scheda di memoria del cellulare e un fornello a due fuochi. L'uomo, interrogato sulla perdita della scheda di memoria e della stufa, ha negato di essere a conoscenza dell'immobile. "Il genitore malato e stanco ha registrato un caso di furto e il colpevole è stato arrestato e portato alla stazione di polizia di Devieton. Si prevede che il sospettato detenuto comparirà presto davanti al tribunale dei magistrati di Devieton." disse Theba.