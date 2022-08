Un uomo crolla dopo aver scoperto che sua moglie è la “proprietaria dell’immobile”

Un uomo si rompe dopo aver scoperto che sua moglie è la “proprietaria dell’immobile”

Un uomo dello Zambia ha provocato una scenata dopo il suo tracollo quando ha scoperto che sua moglie era la “proprietaria della casa”.

Martin Stampa di Kasama, Zambia, aveva alloggiato in una casa per 15 anni e pagava 3.500 kwacha, l’equivalente di 3.626 rand al mese.

Era sua moglie che prendeva sempre l’affitto al “padrone di casa”.

Un fatidico giorno, la coppia litiga dopo che la moglie Lushomo scopre che suo marito è ancora vivo Relazione extraconiugale.

Sono state scambiate parole odiose e Martin avrebbe detto a sua moglie che aveva una ragazza laterale perché voleva qualcuno intelligente e aveva conversazioni intelligenti.

Questo fece infuriare Lushomo, che finì per rovesciare i fagioli e dire a Martin che non era abbastanza intelligente perché le pagava R3626 ogni mese perché la casa in cui alloggiavano era sua.

Vedendo i titoli di proprietà della casa, Martin ha perso conoscenza ed è crollato. La gente doveva immergerlo in secchi d’acqua per svegliarlo.

Facebook Gli utenti hanno riso bene, stupiti di come Lushomo sia riuscita a indurre il marito a pagarle l’affitto. Dai un’occhiata ai loro commenti qui sotto.

Amornica.

Era una buona padrona di casa, 15 anni senza aumento dell’affitto. Ha bisogno di apprezzamento 😂

perché l’uomo;

Questo è infantile. Perché devo crollare? Quella donna merita rapporti veri. Tali mogli possono ucciderti.

Mulino.

3500 di affitto per 15 anni, invece di costruirti casa, comunque non c’è mente in questo ragazzo. Merita più svenimento.

Margherita.

Non incolpare questo ragazzo. Alcune donne sono dure. Ha usato qualcun altro per fingere di essere il proprietario. Dio benedice in modo diverso. Il poco che aveva era per l’affitto e non per la costruzione. Ecco perché si è trovato in questa situazione di noleggio. Non prendere in giro o sostenere cose stupide. Questo è il peccato.

Beniamino;

Diciamo che gli affitti della casa in questione sono stati costanti negli ultimi quindici anni? Posso immaginare come la moglie lo stesse schernendo nel suo cuore/in silenzio ogni volta che si arrabbiava e diceva che questa è casa mia. Ti inseguirò se continui a mancarmi di rispetto, kikikik