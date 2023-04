Un razzo spaziale è così pericoloso?

Francia 2

Il razzo più grande del mondo, la Starship, è esploso poco dopo il decollo in Texas il 20 aprile. Un lancio e un’esplosione sollevano interrogativi, soprattutto per i progetti futuri dell’azienda Space X di Elon Musk.

Probabilmente è stato uno dei decolli più attesi. Il razzo più grande del mondo, Starship. Se all’inizio il lancio sembra riuscito, dopo tre minuti i due stadi che avrebbero dovuto separarsi non si separano come previsto e il razzo esplode. Ma non ha senso parlare di fallimento. Per ascoltare i dipendenti di Space X, è quasi un successo. Elon Musk dice di essere entusiasta delle prossime uscite.



Non esiste un sistema di sfratto in caso di problemi

Tuttavia, il razzo più grande del mondo, che dovrebbe portare gli uomini intorno alla Terra e sulla Luna, solleva interrogativi, soprattutto in termini di sicurezza. La capsula che deve trasportare la popolazione attualmente non ha un sistema di espulsione in caso di problemi. Ma gli esperti sottolineano che questo è solo il primo test. “È come se stessi sviluppando software, costruendolo, vedendo il bug, modificandolo o apportando rapidamente miglioramenti al tuo prodotto.”Jonathan McDowell, un astrofisico, spiega.