Il rover Zhurong ha ritrovato sulla superficie di Marte la fotocamera con cui si è scattato uno spiritoso selfie

Selfie da Marte, è difficile fare foto più originali. Zurong, il rover inviato dall’Agenzia spaziale cinese (CNSA) ha portato a termine con successo una missione. Prima di addormentarsi troppo a lungo, Zhurong ha condiviso una foto dalla fotocamera che usava per fare questo selfie.

Quattro settimane dopo l’atterraggio Martecioè 14 maggio 2021, Il rover cinese Zhurong è riuscito a farsi un selfie Posizionando una telecamera a terra, ha inviato un’istantanea all’agenzia spaziale cinese CNSA, che l’ha poi rivelata su Internet. Il 22 maggio 2022, La CNSA ha rilasciato la foto Dalla suddetta telecamera ripresa dal rover.

La telecamera monouso è caduta sulla superficie di Marte ed è stata catturata dal rover Zhurong. // Fonte: CNSA

Un’ultima foto prima di un lungo sonno

Fotocamera usa e getta Mars catturata dal rover Zhurong Mars Foto 2 [ndlr : le selfie] Catturato dalla fotocamera dopo essere stato rilasciato dal rover. con queste parole Condividilo sul suo account Twitter Il 22 maggio 2022, la CNSA ha rivelato per la prima volta un’immagine della telecamera (controllata a distanza tramite Wi-Fi) utilizzata dal rover mentre scattava i selfie. L’immagine è stata scattata dalla telecamera a bordo di Zurong poco dopo l’atterraggio su Marte, ma non è stata ancora mostrata al grande pubblico. Sembra che il primo anniversario di Zurong su Marte fosse il momento giusto per trasmetterlo.

Il 15 marzo 2021, Il rover cinese è finalmente atterrato su Marte. Per la prima volta nella sua storia, la Cina è diventata presente sul pianeta Marte. La piattaforma di atterraggio ha depositato il rover Zhurong, che ha poi completato le prime rotazioni delle ruote. Più di un anno dopo, il 20 maggio 2022, la CNSA lo ha annunciato Il rover Mars Zhurong entra nella fase standbyAspettando la fine di una tempesta di sabbia sulla superficie del pianeta rosso.

Le ultime immagini riprese dalle telecamere a bordo dell’orbiter cinese Tianwen-1 Mars mostrano una tempesta di polvere che passa sopra l’area di pattuglia di Zhurong. Gli scienziati lo hanno confrontato con le immagini scattate negli ultimi due mesi e hanno analizzato i dati energetici recenti delle ali solari del rover, che indicano che Zhurong sta attualmente affrontando una grave tempesta di polvere su Marte.