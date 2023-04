Puoi (davvero) essere sepolto nelle sabbie mobili?

SErie Richard che annega nelle sabbie mobili, salvata all’ultimo momento da Gerard Depardieu, nel film capre (1981), È torta! Solo un mestiere dello sceneggiatore Francis Weber. Perché, in effetti, le sabbie mobili non possono inghiottire un intero umano. Possono bloccare un piede, una gamba e un busto, ma non possono risucchiarlo.

Archimede in soccorso

Spiegazione: Quicksand è un concentrato di acqua, sabbia, sale e argilla. La sostanza risultante da questa miscela è un ibrido: metà solido e metà liquido. Se metti un peso, un corpo umano, su una tale sostanza, essa affonda. Interviene la spinta di Archimede, e il corpo inizia automaticamente a sollevarsi ea galleggiare: una parte del corpo viene così tenuta fuori dalle sabbie mobili.

D’altra parte, potrebbe essere che la natura delle sabbie mobili faccia sì che il corpo si trovi intrappolato nel terreno. Se le sabbie mobili sono vicine all’oceano e c’è la marea, la vittima può annegare prima di poter essere liberata.

