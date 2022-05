Un fenomeno climatico insolito: il grano

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] 5 nuvole conoscono le previsioni del tempo Migliaia di anni fa, gli esseri umani hanno imparato a prevedere il tempo attraverso i segnali della natura. Tra questi, le nuvole possono dare una buona idea del tempo a breve termine.

Il fenomeno delle haboobs si verifica più volte all’anno, a volte più volte al mese, nel deserti Americana, australiana o africana. termine pillole (Si intende ” Il vento “forte” in arabo) è anche una parola usata nella base nel deserto per descrivere le tempeste sabbia. Questo fenomeno è molto diverso dal fenomeno gigante nuvole di sabbia che a volte attraversa la Francia, o addirittura demoni della polverequesti piccoli turbini di polvere che sembrano uragani.

Gli Haboobs sono tempeste di sabbia violente e talvolta distruttive che si formano davanti a loro nuvole Temporali. Il I temporali più forti Si verificano in primavera e in estate nelle regioni desertiche (il deserto, l’Iraq, o anche Arizona, Utah e Colorado negli Stati Uniti) generano fronti temporaleschi: queste correnti discendenti che si materializzano in venti molto forti. Improvviso e molto potente (fino a 90-100 km/h o più) in grado di causare danni simili ai temporali convenzionali.

Quando un fronte temporalesco irrompe sulla polvere del deserto, le particelle vengono sollevate, creando una realtà parete sabbia. Questo muro si distingue perfettamente nei video di haboobs e appare sulla parte anteriore delTempesta di tuoni, davanti o sotto l’arco, questa meravigliosa nuvola rotolante. Il muro di sabbia generato dai venti della tempesta può estendersi per una lunghezza di oltre 100 chilometri e può raggiungere diversi chilometri di altezza.

Conseguenze gravi per la città, ma anche per la salute

Quando raggiunge la città, in a Velocità Velocità media da 30 a 70 km/h, questo muro di sabbia lo immerge nell’oscurità per alcuni minuti. Le conseguenze sono spesso catastrofiche, con inceppamenti e lesioni sequenziali. Negli Stati Uniti, qualsiasi formazione di haboob provoca un allarme rosso immediato: il traffico è limitato, i barbecue sono vietati a causa del rischio di incendio e il traffico aereo è completamente interrotto. Il Dintorni di Fenice E Tucson, in Arizona, è famosa per le sue frequenti località di alto profilo. Nel deserto, intorno alle montagne dell’Atlante si formano regolarmente haboob. Nella penisola arabica, Iraq e Kuwait sono frequentemente interessati dal fenomeno.

Cresciuto nel deserto dell’Arizona, USA, nel luglio 2018. © Reed Timmer

Questo violento fenomeno meteorologico ha gravi conseguenze anche per la salute umana: sabbia sparsaaria Non solo carico di inquinamento, ma anche batteri E funghi. I residenti delle aree desertiche interessate da questi muri di sabbia sono esposti a problemi respiratori e polmonari. Tre o quattro giorni dopo che le pillole sono passate, gli ospedali sono generalmente sovraffollati di pazienti. fenomeno bollettino meteorologico è l’origine della malattia denominata, e Sindrome Polmonite, un’infezione permanente e talvolta cronica in alcune persone.

foto del fotografo saudita

Salman Fahd Al-Abdali Al-Anzi documenta il momento in cui una tempesta di sabbia è entrata nella capitale di Salalodia Questa settimana, la regione del Golfo ha assistito a una serie di tempeste di sabbia che hanno colpito l’Iraq, il Kuwait, l’Arabia Saudita e le migliori nazioni. pic.twitter.com/Py2rjUyOwI -Haitham Al-Tabei (@Haithamtabei) 19 maggio 2022

Ora ottieni gratuitamente Mag Futura iscrivendoti ai nostri abbonamenti! READ Gli antichi potevano ibernare Sapevi che con i nostri abbonamenti puoi accedere a Futura senza pubblicità?

Per ora puoi scoprire questa funzionalità con la nostra offerta speciale: Iscriviti a “Condividi la vita di Futura(per almeno 3 mesi) e ricevi Mag Futura a casa* (del valore di 19€)! Approfitto subito dell’offerta! *Mag Futura viene inviato dopo il terzo mese di registrazione.