Un raro teschio di dinosauro fa luce sullo strano tubo sterzo cavo della creatura

Andrei Atuchin



Un teschio parziale straordinariamente conservato del raro dinosauro Parasaurolophus cyrtocristatus è stato scoperto e analizzato per la prima volta 97 anni fa.

Cranio, dettagliato in un nuovo studio sulla rivista Berg, Mostra la struttura intatta del passaggio naso-labiale della creatura, fornendo nuove prove per l’evoluzione della cresta aliena, ed è stato oggetto di dibattito tra i paleontologi per decenni.

La mia mascella è caduta quando ho visto per la prima volta il fossile, Terry Gates, un paleontologo della North Carolina State University e autore principale dell’articolo, Ha detto in una dichiarazione Lunedi. “Ho aspettato quasi 20 anni per vedere un campione di questa qualità.”

Il logo simile a un tubo aveva una rete interna di vie aeree per la respirazione, ma avrebbe potuto essere utilizzato anche per la comunicazione.

“Negli ultimi 100 anni, le idee sull’insegna del tubo esagerato hanno spaziato dalle immersioni subacquee ai super sniffer”, ha detto David Evans, vicepresidente di storia naturale al Royal Ontario Museum. “Ma dopo decenni di studi, ora crediamo che questi marcatori agiscano principalmente come risonatori audio e display visivi utilizzati per comunicare all’interno della loro stessa specie”.

Doug Shore / Denver Museum of Nature and Science



Il teschio di dinosauro parziale è stato scoperto dalla collega di ecologia della Smithsonian Institution Irene Spear nel 2017 mentre Speer esplorava il New Mexico nord-occidentale come parte di un team di paleontologi al Denver Museum of Nature and Science.

Le tre specie di Parasaurolophus che sono attualmente riconosciute nei siti di pozzi dall’Alberta, in Canada, fino al New Mexico, si trovano in rocce datate tra 77 milioni e 73,5 milioni di anni fa.

Andrey Atuchin / Denver Museum of Nature and Science



Il nuovo studio, per la prima volta, ha trovato un modo per collegare le specie di dinosauro dalla testa a tubo trovate nel sud del Nord America con quelle settentrionali trovate in Alberta, in Canada. Il campione di cranio mostra che la parte superiore dei dinosauri aveva una forma molto simile a quella di altri dinosauri dal becco d’anatra.

“Questo esemplare è un meraviglioso esempio di creature straordinarie che si sono evolute da un singolo antenato”, ha detto Joe Search, curatore dei dinosauri al Denver Museum of Nature and Science e leader del team che ha scoperto il teschio.

