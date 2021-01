Meteo: neve a est, forti piogge nel sud dell’Aquitania

di Generazione Matriconmeteorologo

Pubblicato il 21/01/21, aggiornato il 21/01/21 18:21.

Allarme neve e pioggia battente

Da domenica 24 gennaio alle 18:00 a lunedì 25 gennaio alle 9:00

I disordini che sono arrivati ​​domenica mattina dall’ovest all’est del paese. Quando arriva con aria fredda, genera una moderata nevicata sulle regioni nord-est e centro-est fino a lunedì mattina. Nel sud-ovest, le piogge costanti che colpiscono principalmente le Landes e i Pirenei atlantici aumentano il rischio di inondazioni.

Questa domenica alle 18:00 Le nevicate raggiungono le montagne delle Ardenne, la Lorena settentrionale, il Morvan, le montagne del Lyonnais e la valle della Saona, con neve al suolo da 300 a 400 metri sul livello del mare. Nel sud dell’Aquitania, le piogge si susseguono rapidamente in un treno molto dinamico. Da giovedì sera sono diminuiti 73 mm a Kazaz (33) e Belen Pelet (33) e 70 mm a Cypress (40), il che equivale a due settimane di pioggia.

15 oreLa turbolenza della neve si estende dalla Hauts-de-France alla Champagne fino alla Borgogna occidentale. Le regioni di Lille, Amiens, Arras, Python, Reims, Borg e Auxerre sono interessate dalla neve. Questa neve è temporaneamente fissata al suolo. In Piccardia, dopo le nevicate di ieri, queste nuove cascate aggiungono dai 3 ai 5 cm allo strato già esistente e rendono le strade particolarmente scivolose.

A 11 hIn condizioni di turbolenza, nevicate dalla Normandia all’Eure-et-Loir. Questa neve si è attaccata al suolo, tra Yvetot (76), Rouen (76), Evreux (27) e Le Mans (72). In Suisse Normande, lo strato raggiunge localmente i 7 cm. Questa neve avanza verso Hauts-de-France e la regione parigina nella Valle della Loira. I primi fiocchi di neve sono stati segnalati a Evelyn e nella regione di Chartres (28) e Romurantin (41). Poiché le temperature sono negative, questa neve si attaccherà istantaneamente al suolo.

8h, Nuove turbolenze portano pioggia in Bretagna. Alcune scale si mescolano alla pioggia all’interno del Finisterre. In Normandia nevica dalle prime alture. Questa neve si attacca al suolo a causa delle temperature negative. Nell’entroterra, il freddo dell’Hauts-de-France nel centro e nell’est del paese è segnato da -5 a -1 ° C. A causa del terreno umido associato alle turbolenze di ieri, la tempesta di ghiaccio si sta diffondendo. Nell’Aquitania meridionale le piogge continuano. Da venerdì mattina sono caduti 63 mm di acqua a Kazaz (33), 54 mm a Bilin Pelet (33) e Cypress (40) e 50 mm a Biggar, che equivalgono a due settimane di pioggia. L’interazione a monte di Midouze e Adour.

Stasera, Le montagne delle Ardenne, della Lorena, della Borgogna, quindi dell’Alsazia, della Franca Contea e del nord del Rodano-Alpi sono interessate da questa nevicata, con resistenza del suolo (da 2 a 4 cm localmente da 300 a 400 metri sul livello del mare). Nell’Aquitania meridionale l’instabilità rimane forte, con forti tempeste.

Di notte da domenica a lunedì e lunedì al mattino presto Questa nevicata da leggera a moderata continua dalla Lorena e dall’Alsazia fino al Rodano-Alpi, che può portare qualche centimetro nelle valli alpine. Al nord ci sono rovesci di 1 ° C. Sotto gli acquazzoni più forti e per mezzo dell’energia termica, questa neve può rimanere molto temporaneamente sulla terraferma dalle coste della Normandia al Bacino di Parigi, senza alcun carattere aggravante.

Nel sud dell’Aquitania le piogge sono continuate ea volte torrenziali fino a lunedì mattina, aumentando i rischi di alluvione da Adour e Meadows.

– da 2 a 5 cm dal Grand Est alla Borgogna all’Auvergne-Rhône-Alpes da 300 a 400 metri sul livello del mare, localmente da 5 a 10 cm da 400 a 600 metri.

30 mm di pioggia in media sui fiumi Landes e Pyrénées-Atlantiques, con punte di 50 mm equivalenti a 10 giorni di precipitazioni.

