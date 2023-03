Si ritiene che gli ittiosauri siano sopravvissuti ad alcune delle più letali estinzioni di massa

Gli ittiosauri hanno dominato gli oceani durante l’era dei dinosauri e sono scomparsi con loro 66 milioni di anni fa. Tuttavia, il nuovo fossile, conosciuto da poche vertebre, testimonia la loro ascesa molto prima della comparsa dei giganti terrestri. I primi ittiosauri potrebbero essere apparsi prima della fine del periodo Permiano, e quindi sopravvivere a una delle più gravi estinzioni di massa.

Vertebre sull’isola di Spitsbergen

Gli ittiosauri erano rettili marini giganti, proprio come i plesiosauri e i mosasauri (presenti nel film mondo giurassico). Le loro dimensioni possono variare da meno di un metro a più di 20, e sono identificati dai loro occhi prominenti e dall’aspetto tozzo del delfino. Questi animali erano abili nuotatori e alcune specie potevano scendere in profondità. Secondo le teorie più accreditate, la sua origine risale a poco dopo la Crisi del Permiano, 252 milioni di anni fa.

da piccoloQuindi, i rettili terrestri a zampe mobili hanno invaso gli ambienti costieri poco profondi per sfruttare le nicchie lasciate libere da questo evento catastrofico. Nel corso del tempo, questi primi rettili anfibi sono diventati nuotatori più efficienti, trasformando infine i loro arti in pinne e adottando un’andatura simile a quella di un pesce. Ma la storia va rivista perché il fossile, scoperto sull’isola di Spitsbergen, nel nord della Norvegia, indica un’evoluzione molto precedente.

Immagini di scansione TC di una delle vertebre fossilizzate trovate con una sezione trasversale che mostra la struttura interna. Crediti: Øyvind Hammer e Jørn Hurum.

Vicino alle capanne dei pescatori nei fiordi occidentali dell’isola, la Valle dei Fiori attraversa le montagne innevate per rivelare strati di ciò che 250 milioni di anni fa erano sul fondo del mare. Queste rocce erano formate da depositi di calcare depositati attorno ai resti in decomposizione di animali, e queste rocce conservavano fossili di creature marine con dettagli abbaglianti, alcuni dei quali erano tridimensionali. È così che una spedizione di paleontologi norvegesi nel 2014 ha scoperto strane ossa di anfibi “sembrano coccodrilli”, così come 11 vertebre caudali articolate dell’ittiosauro, simili a quelle degli ittiosauri geologicamente più grandi. Tuttavia, non dovrebbero esserci tali resti in queste rocce che sono considerate troppo vecchie per ospitare questi rettili marini.

alzarsi presto

Le vertebre sono state analizzate dagli scienziati del Museo di storia naturale dell’Università di Oslo e dell’Università di Uppsala. La loro ottima conservazione ha permesso di studiarne le microstrutture interne: presentano caratteristiche associate ad un metabolismo elevato, una crescita rapida e una vita tutta periferica. Quindi i paleontologi credono che esistessero in presenza di un ittiosauro ben sviluppato con tutti i vantaggi di questo gruppo. in relazione al loro studio pubblicato sulla rivista Biologia attuale, il che significa che l’origine degli ittiosauri precede questo esemplare di diversi milioni di anni. Per confermare le loro scoperte, è stata eseguita una nuova datazione geochimica sulle rocce da cui sono stati estratti i fossili. Affermano che questo animale visse solo 2 milioni di anni dopo l’estinzione del Permiano, e quindi l’emergere di questi rettili marini potrebbe essersi verificato molto prima di questa crisi negli oceani della fine del periodo Permiano.