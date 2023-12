Gli Stati Uniti possono posizionarsi sui punti di Lagrange per affrontare la Cina

Il Congresso degli Stati Uniti raccomanda di collocare risorse spaziali (un termine correlato a satelliti, sonde o anche stazioni spaziali) nei punti Lagrange per affrontare la Cina. Cosa sono esattamente i punti di Lagrange e perché sono così strategici? Facciamo l’inventario.

Cosa sono i punti di Lagrange?

Un gruppo bipartisan della Camera dei Rappresentanti americana ha pubblicato un rapporto sulla concorrenza economica e tecnologica con la Cina, formulando quasi 150 raccomandazioni per riorientare radicalmente le relazioni bilaterali. Il rapporto evidenzia l’aggressione economica della Cina e formula raccomandazioni per rafforzare la sicurezza nazionale, la sicurezza economica e i valori americani.

Tra le raccomandazioni, una delle preoccupazioni più importanti Punti di Lagrange. Queste sono posizioni specifiche nel sistema Terra-Sole in cui si trovano Forze gravitazionali combinate Consentire a un oggetto di entrare in orbita Rimane relativamente stabile rispetto a questi due corpi celesti. I punti di Lagrange sono cinque Da L1 a L5. Sono particolarmente importanti per la ricerca e l’esplorazione spaziale perché la loro relativa attrattiva fornisce vantaggi strategici.

I primi tre punti, L1, L2 e L3, non sono completamente stabili dal punto di vista gravitazionale, ma vengono utilizzati per mantenere gli oggetti in orbita attorno a loro. Ad esempio, i satelliti posizionati in questi punti possono formare un alone che richiede uno sforzo di propulsione minimo per mantenere la posizione. I punti lagrangiani stabili L4 e L5 si trovano ad un angolo di 60 gradi davanti e dietro la Terra nella sua orbita attorno al Sole. Nonostante la sua distanza, è stabile e offre vantaggi strategici per i servizi di posizionamento, navigazione e cronometraggio nello spazio lunare.

L1 e L2 sono particolarmente strategici

Tornando all’argomento, un report Un membro del Congresso statunitense propone di finanziare i programmi della NASA e del Dipartimento della Difesa per garantire che gli Stati Uniti siano i primi a farlo Le risorse spaziali stazionano permanentemente in tutti questi punti di LagrangeSoprattutto in risposta alle iniziative cinesi.

I primi due punti, L1 e L2, sono particolarmente utili per la loro presenza Vicinanza alla lunaSebbene non sia completamente stabile in gravità. L2, in particolare, sarà un punto chiave per Osservando il lato lunare nascosto Non è visibile dalla Terra. Sappiamo però che la Cina sta già esplorando questa regione dello spazio, in particolare attraverso il suo satellite Queqiao che mira a rilanciare le comunicazioni con il lander della missione Chang’e 4, attualmente in superficie.

Un altro motivo per cui i punti Lagrange L1 e L2 sono strategicamente interessanti è che si presentano come eccellenti Stazioni di passaggio. Richiede risorse di spazio in loco Pochissima energia orbitale Per raggiungere qualsiasi altro punto del sistema Terra-Luna. In altre parole, se si volesse rispondere rapidamente a un certo tipo di attività nello spazio cislunare, queste posizioni sarebbero punti strategici. I punti L4 e L5, sebbene remoti, forniscono anche stabilità e valore strategico per i servizi di posizionamento, navigazione e cronometraggio in questo spazio.

Il rapporto non specifica i tipi di risorse che verranno dispiegate, ma sottolinea la necessità di monitorare le attività cinesi in questo spazio e sottolinea una nuova corsa spaziale verso la Luna con la Cina.