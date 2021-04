Un problema software ritarda il volo inaugurale dell’elicottero Ingenuity Mars

Colin Disforge 14 aprile 2021

La storia dovrà aspettare ancora un po ‘poiché il primo volo in elicottero di Ingenuity su Marte è stato ritardato di almeno una settimana mentre gli ingegneri aggiornano il software del veicolo spaziale.

Dal a Su Marte From Under Perseverance Il 3 aprile 2021, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA in California testano gradualmente i sistemi di innovazione. Ciò è iniziato aprendo le palette del veicolo e poi facendole gradualmente girare a partire da 50 giri / min.

L’ultimo test prima del primo volo è stato quello di far girare i rotori a circa 2.400 giri / min. Questo test è stato condotto il 9 aprile, ma secondo l’aggiornamento dello stato della missione JPL, il “timer di controllo” dell’elicottero da 1,8 chilogrammi ha registrato letture non nominali dal sistema che guida il motore dell’aereo.

Ciò è accaduto durante il tentativo di spostare il computer di volo dalla modalità “pre-volo” a “in volo”, ” L’attività continua ad essere aggiornata. “L’elicottero è sicuro e igienico e ha spostato a terra l’intero pacchetto di telemetria”.

Sebbene l’hardware stesso sia intatto, i componenti software del sistema di volo dell’elicottero devono essere modificati e reinstallati su Ingenuity prima che possa volare.

“Durante il fine settimana, il team ha esaminato e testato diverse potenziali soluzioni a questo problema e ha concluso che una leggera modifica e reinstallazione del software Ingenuity Flight Control è il percorso più forte”, ha affermato un aggiornamento della missione JPL del 12 aprile. Questo aggiornamento software modificherà il processo di funzionamento dei due controllori di volo, consentendo all’hardware e al software di passare in sicurezza allo stato di volo.

Si prevede che occorrerà “un po ‘di tempo” per collegare e convalidare il software. Pertanto, la nuova data obiettivo per il primo viaggio creativo è attualmente Non previsto fino alla prossima settimana, In attesa della corretta installazione e verifica del programma di volo modificato.

Il Creativity Helicopter è uno spettacolo tecnologico con un massimo di cinque voli pianificati per un periodo di circa 30 giorni dopo lo schieramento in superficie.

Oscillare, oscillare, oscillare 🎶 Con un po ‘di swing, il # elicottero Ha spostato le lame e la rotazione a 50 giri / min in preparazione per il suo primo volo! La data di decollo è fissata per l’11 aprile, con conferme previste per la notte fino al 12 aprile per noi terrestri. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13 – NASA JPL (@ NASAJPL) 9 aprile 2021

