Un portale multidimensionale scoperto nel mezzo dell’Oceano Atlantico?

in Panoramica Nell’Atlantico, il pilota ha visto improvvisamente qualcosa sul fondo dell’oceano. Non ha esitato a pubblicare un’istantanea della sua straordinaria scoperta. Riuscì infatti a notare le enormi luci rosse in fondo al mare. La foto ha suscitato molte reazioni sui social.

bagliore strano

durante il volo, Il pilota dell’aereo è stato allertato da uno strano oggetto all’esterno. Vide un misterioso bagliore rosso fuoco sull’Oceano Atlantico. Un enorme bagliore ha persino superato le nuvole per formare due grandi forme rosse. Le tre strane foto sono state scattate il 22 luglio. pilota Pubblica foto su Reddit Sperando di svelare il mistero dicendo: “Dice di non aver mai visto niente di simile”.

Attualmente, Non c’era un esame speciale per l’origine Una di quelle grandi forme rosse che potrebbero essere sott’acqua. Ma questo fenomeno non è stato segnalato da altri aerei o passeggeri su altri voli. Tuttavia, la distribuzione di queste immagini Un numero enorme di teorie, una più bizzarra dell’altra.

Riprese video di un misterioso bagliore rosso sull’Oceano Atlantico pic.twitter.com/jHTtnLUlRm – MONEYWAY (@skylawhylaa) 20 luglio 2022

Portale multidimensionale?

Una volta che la foto è stata pubblicata su Reddit, i netizen si sono abbandonati alle teorie più folli per capire da dove provenisse questo bagliore rosso. Alcuni credono che fosse un “cancello d’acqua”, un portale sottomarino che conduce a un universo da incubo parallelo, il Sottosopra, come nella serie Cose strane.

Per altri, erano solo le luci dei pescherecci. In effetti, molte barche usano Grandi pannelli di luci LED rosse per attirare i banchi di pesci. Tecnica per la pesca al saury. Ma quest’ultimo è spesso nell’Oceano Pacifico.

Per ora, il mistero resta.